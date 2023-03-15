Определились все соперники южноуральских тайбоксеров на чемпионате России — 2023

В Магнитогорске состоялась жеребьевка турнира

Сегодня, 15 марта, в Магнитогорске стартует чемпионат России по тайскому боксу — 2023, в котором выступят около 250 спортсменов страны. Челябинскую область на соревнованиях представит 21 боец. Накануне состоялась жеребьевка участников турнира и стали известны все соперники южноуральских спортсменов в первых поединках.

На чемпионате России — 2023 будут разыграны 23 комплекта наград — в 13 мужских и 10 женских весовых категориях. С 15 по 18 марта во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана пройдут предварительные поединки, 19 марта — финалы.

Добились права участвовать в турнире, пройдя отборочные этапы, южноуральские бойцы. На ринге в Магнитке Челябинскую область представит 21 спортсмен. Напомним, что накануне руководство региональной федерации поставило перед ними задачу занять как минимум третье место в командном зачете.

Один из лидеров команды, неоднократный чемпион страны Дмитрий Ковтун в весовой категории до 67 кг сразится с Махмудом Мирзабековым из Дагестана. Претендующие на высокие места Александр Глаголев и Игорь Болгарский будут биться против Владимира Прохорова (Нижний Новгород) и Дениса Веселухина (Ленинградская область). Отметим, что выступят в турнире и 10 местных бойцов из Магнитогорска.

Чемпионат России — 2023 по тайскому боксу. Соперники бойцов Челябинской области

Мужчины.

48 кг. Хохимджон Каримов — Абдулкасим Сунгуров (Дагестан)

51 кг. Джамшед Каримов — Василий Иванов (Пермь)

54 кг. Богдан Небрачных — Гектор Григорян (Москва)

57 кг. Владислав Тамгин — Егор Бикрев (Кемерово)

57 кг. Александр Глаголев — Владимир Прохоров (Нижний Новгород)

63,5 кг. Игорь Болгарский — Денис Веселухин (Ленинградская область)

67 кг. Дмитрий Ковтун — Махмуд Мирзабеков (Дагестан)

71 кг. Эли Турпал — Магомедрасул Магомедов (Дагестан)

71 кг. Алексей Блинов — Магомедхабиб Мусанов (Дагестан)

75 кг. Мирон Дроздов — Семен Бондаренко (Кемерово)

81 кг. Сиродж Рахимов — Даниил Чашин (Нижний Новгород)

86 кг. Срымбет Кутояков — Али Алиев (Дагестан)

91 кг. Магомед Магомедов — Гаджи Меджидов (Дагестан)

Женщины

45 кг. Вера Негодина — София Истратова (Краснодар)

45 кг. Анастасия Колосова — Эстелла Саркисян (Краснодар)

54 кг. Яна Бавыкина — победитель пары Ольга Наумкина (Санкт-Петербург) vs Полина Федоренчик (Пермь)

63,5 кг. Анна Нестерова — Анастасия Борисова (Москва)

В женской сетке соревнований интригующей обещает стать борьба за медали в весовой категории до 45 кг. Здесь выступят две сильнейшие челябинские тайбоксерши Вера Негодина и Анастасия Колосова. Обе спортсменки уже неоднократно завоевывали золото национального чемпионата. В первом раунде они испытают на прочность соперниц из Краснодарского края: Вера Негодина сразится с Софией Истратовой, а Анастасия Колосова — с Эстеллой Саркисян.

Трансляции поединков доступны в соцсети в аккаунте Федерации тайского бокса Челябинской области. В прямом эфире покажет бои и телеканал «Боец».

Возрастное ограничение: 12+