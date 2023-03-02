Южноуральским тайбоксерам поставили задачу быть в тройке призеров на чемпионате России

Спортсмены Челябинской области провели открытую тренировку перед стартом турнира в Магнитогорске

Сильнейшие тайбоксеры Челябинской области продолжают подготовку к домашнему чемпионату России, который пройдет в Магнитогорске с 15 по 19 марта. Ведущие спортсмены провели открытую тренировку в челябинском центре единоборств в ДС «Юность». Председатель региональной федерации тайского бокса Константин Жданов поставил им задачу занять место в тройке призеров в командном зачете, а старший тренер области Виктор Самсонов назвал тех ребят, у кого есть шансы завоевать медали, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Национальный чемпионат по тайскому боксу Челябинская область будет принимать уже в пятый раз. Причем Магнитогорск уже становился площадкой для проведения статусных соревнований: в 2015 году здесь прошел юбилейный, 20-й по счету, чемпионат России по муай-тай.

Большие ожидания от предстоящего турнира и у руководителей региональной федерации тайского бокса. По словам председателя организации Константина Жданова, родные стены и поддержка болельщиков в Магнитогорске могут помочь ребятам успешно выступить и занять место в призовой тройке в командном зачете. Он также напомнил, что восемь лет назад наша сборная сумела занять второе место.

«У нас сейчас хоть и проходит смена поколений, но в сборной области есть как опытные ребята, так и перспективная молодежь. Вот этот сплав опыта и молодости должен помочь нашей команде достойно выступить в Магнитогорске. Рассчитываем на место в тройке сильнейших в общем зачете. Считаю, что задача хоть и сложная, но выполнимая. Впрочем, главная наша задача не сводится к тому, чтобы показать хороший результат. Важно провести турнир на высоком организационном уровне и вызвать интерес у юных ребят в Челябинской области к занятиям тайским боксом», — рассказал Первому областному информагентству Константин Жданов.

Уже известно, что в турнире выступит 21 южноуральский спортсмен. Правда, окончательный состав участников еще может измениться. Основой для формирования команды послужили недавно завершившиеся чемпионат и первенство Уральского и Приволжского федеральных округов, прошедшие в Ульяновске. Южноуральские бойцы завоевали 35 (!) наград, в том числе 7 — высшей пробы, а челябинца Игоря Болгарского оргкомитет признал лучшим бойцом турнира.

«Около 10 лет уже занимаюсь тайским боксом, выигрывал первенства страны. Но сейчас вижу, что резко прибавил, удалось выйти на новый для себя уровень. Конечно, приятно получать титул лучшего бойца турнира. Но будет гораздо приятней, если удастся завоевать золото на чемпионате России в Магнитогорске. Хочется порадовать себя и зрителей хорошим выступлением», — отметил Игорь Болгарский (на фото — справа).

Кстати, для него это уже будет третий национальный чемпионат среди взрослых спортсменов. Предыдущие два не увенчались успехом. В этот раз, по словам старшего тренера сборной Челябинской области по тайскому боксу Виктора Самсонова, у Игоря есть хорошие шансы стать как минимум призером турнира. Впрочем, не только у него.

«Мы везем в Магнитогорск свой сильнейший состав. 27 февраля, за две недели до старта турнира, начали финальный, решающий этап подготовки. Будем закладывать выносливость у ребят, работать над функциональной базой. Они понимают всю значимость и ответственность предстоящего чемпионата. Важно не только здорово выступить у себя на родине, но и побороться за места в национальной сборной», — отметил Виктор Самсонов.

Напомним, что чемпионат России по тайскому боксу пройдет с 15 по 19 марта в Магнитогорске. В нем ожидается участие около 250 сильнейших тайбоксеров страны. Они будут биться не только за медали турнира, но и за возможность войти в состав национальной команды для участия в чемпионатах мира и Европы.