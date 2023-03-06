Тайбоксеры Дмитрий Ковтун и Вера Негодина возглавят южноуральскую сборную на чемпионате России

Турнир пройдет с 15 по 19 марта в Магнитогорске

Южноуральская команда тайбоксеров продолжает подготовку к чемпионату России, который пройдет с 15 по 19 марта в Магнитогорске. Ведущие спортсмены региона проводят двухразовые ежедневные тренировки на базе челябинского Центра единоборств во дворце спорта «Юность». К домашнему чемпионату готовится 21 спортсмен — как перспективная молодежь, так и лидеры команды, которые уже становились победителями национального чемпионата, в том числе Вера Негодина и Дмитрий Ковтун, передает корреспондент Первого областного.

Основным стартом для формирования сборной Челябинской области на ЧР-2023 стал чемпионат и первенство Уральского и Приволжского федеральных округов, прошедший в середине февраля в Ульяновске. На нем южноуральские бойцы завоевали 35 (!) наград различного достоинства, в том числе 7 — высшей пробы. Под руководством заслуженного тренера России Виктора Самсонова ведущие тайбоксеры региона сейчас проводят двухразовые тренировки в Челябинске, приступив к заключительному этапу подготовки к чемпионату России.





Значение таких тренировок на данном этапе сложно переоценить. Они приближены к боевым условиям — спортсмены ожесточенно работают «на лапах», проводят жесткие спарринги друг с другом, и все это проходит в динамике, без перерывов на восстановление. Тренерский штаб и бойцы понимают — сейчас важно поработать над «физикой» и выносливостью.

«Мы закладываем фундамент, скоростно-силовую подготовку и выносливость. Нужно, чтобы ребята к боям в Магнитогорске подошли в оптимальных физических кондициях, смогли ровно и без сбоев выступить в 3—4 поединках, грамотно распределив силы», — объясняет старший тренер сборной Челябинской области Виктор Самсонов.

В зависимости от своих антропометрических данных спортсмены разбиваются на пары, отрабатывают удары в атаке, работают «вторым номером» в защите. Но удары жесткие, спарринги явно на тренировочные. В этом убедился корреспондент Первого областного после того, как «зарубились» между собой Дмитрий Ковтун и Игорь Болгарский. Второй из них пошел на обострение, обманул визави ложным замахом и точно послал увесистый джеб в голову.

«Это нормально! Мы же не балетом занимаемся, тайский бокс — жесткий вид единоборства. Поэтому и нужно быть готовым к любым ударам. Ранее я дважды уже становился чемпионом страны, но в категории до 63 кг. А теперь хочу попробовать себя в весе до 67 кг. На Кубке России в Чите уже пробовал себя в этой категории, особой разницы не ощутил. Поэтому в спокойном режиме, без переживаний готовлюсь к турниру в Магнитогорске», — отметил Дмитрий Ковтун.

Лидером женской сборной Челябинской области на ЧР-2023 будет Вера Негодина. Опытная спортсменка уже 6 раз (!) выигрывала национальный чемпионат, причем брала золото в том же Магнитогорске в 2015 году. Она уже много лет входит в состав сборной России, неоднократно побеждала на международных соревнованиях, в том числе завоевывала титул чемпионки Европы, завоевывала медали на чемпионатах мира.

«Очень важно сейчас заложить хорошую физическую подготовку. В нашем виде спорта выносливость очень важна. Это только кажется, что провести один бой легко: 3 раунда по 3 минуты отбоксировать в высоком темпе не так-то просто. Тем более что на чемпионатах России слабых соперниц не бывает. Нужно биться на пределе возможностей, выкладываться полностью. Поэтому и настраиваюсь на серьезную борьбу, а цель у меня всегда была и есть одна — победа!» — рассказала Вера Негодина.

Интересно, что одной из главных соперниц челябинки на ЧР-2023 в Магнитогорске должна стать ее подруга по команде Анастасия Колосова — действующая чемпионка Европы из челябинской СШОР «Мастер». Противостояние Веры и Насти в весовой категории до 45 кг — одна из главных интриг предстоящего чемпионата.

Есть в нынешней сборной Челябинской области по тайскому боксу и перспективные ребята, способные преподнести сюрприз. Причем тренерский штаб рассчитывает на то, что они могут побороться и за победу на чемпионате страны. Александр Глаголев из Челябинска уже становился финалистом подобного турнира. И в Магнитогорске боец рассчитывает выступить как минимум не хуже.

«Ставлю перед собой задачу завоевать золото. Но понимаю, что сделать это будет непросто. В моем весе есть сильный парень из Кемерово. Однако уверен, что смогу его удивить. В моей категории все соперники, как правило, выше меня ростом. Поэтому стараюсь в боях с ними работать „первым номером“, активно прессинговать и сокращать дистанцию. Рассчитываю, что моя тактика принесет мне успех», — признался Александр Глаголев.

Напомним, что чемпионат России по тайскому боксу пройдет с 15 по 19 марта в Магнитогорске. В нем ожидается участие около 250 сильнейших тайбоксеров страны. Они будут биться не только за медали турнира, но и возможность войти в состав национальной команды для участия в чемпионатах мира и Европы.

Организаторами чемпионата России — 2023 выступят Министерство спорта РФ, Федерация тайского бокса-муайтай России, Министерство спорта Челябинской области, администрация Магнитогорска и региональная федерация муайтай при содействии Фонда поддержки спорта Челябинской области.

Возрастное ограничение: 6+