Челябинка Анастасия Колосова выступит на чемпионате мира по тайскому боксу

Турнир пройдет с 4 по 13 мая в Бангкоке

Тренерский штаб сборной России включил челябинскую спортсменку Анастасию Колосову для участия в чемпионате мира по тайскому боксу, который стартует 4 мая в Бангкоке. Российская команда выступит на турнире в нейтральном статусе. Это уже второй старт южноуральской спортсменки на подобных соревнованиях, в ее карьере уже есть бронза чемпионата мира 2021 года, сообщает пресс-служба региональной федерации тайского бокса.

Сегодня, 2 мая, сборная России вылетает в столицу Таиланда для участия в чемпионате мира. Последний тренировочный сбор национальная команда провела в Кисловодске. Готовилась к ответственному старту вместе с партнерами по сборной и челябинка Анастасия Колосова. На ЧМ-2023 в Бангкоке она выступит в весовой категории до 45 кг.

Анастасия Колосова в этом году завоевала очередной титул чемпионки России. Эти соревнования прошли в Магнитогорске. Челябинка занимается в СШОР «Мастер» под руководством заслуженного тренера России Виктора Самсонова. В ее карьере уже есть титул чемпионки Европы (2019 год) и бронза чемпионата мира (2021 год).