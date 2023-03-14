Бить коленом, локтем добивать: превью чемпионата России по тайскому боксу в Магнитогорске

Челябинская область вновь принимает крутой турнир — рассказываем, чем он интересен и примечателен

Магнитогорск готов к проведению чемпионата России по тайскому боксу — одному из самых зрелищных и жестких видов единоборств. В нем бойцы бьют соперников в голову коленями и локтями, а перед началом поединков исполняют ритуальные танцы. Первое областное информагентство рассказывает о том, как зародился муай-тай в России, и объясняет, почему Челябинская область является одним из центров его развития.

Это не драки, а поединки «восьмируких бойцов»

Тайский бокс (он же муай-тай) по праву считается жемчужиной боевых искусств Таиланда, уникальная традиция, имеющая многовековую историю. Муай-тай в свободном переводе означает «свободный бой». Это один из наиболее эффективных, приближенный к реальности стиль боевых искусств, который отличается динамичностью, большой силой и высокой скоростью ударов руками, мощностью ударов ногами, локтями и коленями.

В современном спортивном тайском боксе можно наносить удары кулаками, ступнями и голенями ног, локтями и коленями — из-за этого муай-тай часто называют «боем восьмируких бойцов». Именно поэтому тайский бокс считается одним из наиболее приближенных к реальному бою спортивных единоборств. Тайские боксеры являются одними из наиболее подготовленных к жестким контактным поединкам бойцов.

Техника муай-тай позволяет одинаково успешно вести бой на ближней, средней и дальней дистанции. Хотя наиболее опасными считаются бойцы, умеющие в совершенстве биться в ближнем бою. «Локоть побеждает кулак, а колено побеждает ногу» — так гласит один из основных принципов тайского бокса.

Большую известность тайскому боксу принес фильм «Кикбоксер» (1989 год), в котором главную роль сыграл Жан-Клод Ван Дамм. Чемпион мира по кикбоксингу отправился в Таиланд, чтобы сразиться с сильнейшим местным бойцом Тонг По и отомстить ему за жестокое избиение брата, который из-за перелома позвоночника остался прикованным к инвалидной коляске. Именно здесь и показана вся суть тайского бокса и особенности техники тайбоксеров.

Знаете ли вы, что…

«Фирменный» прием тайбоксеров — лоу-кик (круговой удар голенью по бедрам). Использование в качестве ударной поверхности не подъема стопы (как в большинстве других восточных единоборств), а голени является одной из характерных особенностей муай-тай. Топовые бойцы для того, чтобы «набить» голень, отрабатывают на тренировках удары голенью по стволам пальмовых деревьев, мешкам с песком. Считается, что подготовленный боец муай-тай может ударом голени сломать бейсбольную биту.

Хочешь биться — помолись

Поскольку тайский бокс — древний вид боевых искусств, из глубины веков он пронес с собой набор традиций. Например, бои по муай-тай проходят под национальную тайскую музыку, которая не только задает ритм боя, но и имеет определенный сакральный смысл: считается, что музыка освобождает бойца от ненужных мыслей, вводит его в некий транс, что позволяет сражаться с большей концентрацией, мощью и самоотдачей. На боях в Таиланде используют живую музыку, в то время как в европейских государствах и США преимущественно включают аудиозапись.

Перед началом поединка боец муай-тай исполняет традиционный танец (рам муай) и молитву (вай кру). Танец начинается с обхода ринга против часовой стрелки. При этом правую руку боец держит над канатом, а в каждом углу ринга останавливается и совершает поклон. Таким образом боксер огораживает площадь ринга от присутствия злых духов и наполняет площадку своей энергией.

И еще одна деталь. У каждого удара в муай-тай есть свое название. Удар кулаком — чок, ногой — тае, локтем — ти сок, а коленом — ти као. Забавно это все звучит на русском языке. Удар локтем (ти сок) как бы говорит, во что ты можешь превратиться, если пропустишь с локтя в висок. Ну а с ударом коленом (ти као) лучше не искушать судьбу — тикать надо на все четыре стороны.

Челябинская область — один из центров развития муай-тай в России

История развития тайского бокса в России берет свое начало с 1996 года. Именно тогда была официально зарегистрирована Федерация тайского бокса муай-тай России, которую возглавил Сергей Жуков. Он руководил ею до 2007 года, а сейчас является почетным ее президентом. Однако наибольшее развитие и популярность муай-тай начал получать уже в новом весе, с 2000-х годов, когда наши бойцы стали на регулярной основе выступать на чемпионатах мира и Европы, профессиональных турнирах по этому виду единоборств.

Челябинск был одним из первых городов России, который стал развивать тайский бокс. Во многом благодаря Олегу Терехову. Именно он и познакомил южноуральцев с новым видом единоборства, переехав в Челябинск из Новосибирска. На протяжении десяти лет (с 1996 по 2006 год) он возглавлял национальную сборную по тайскому боксу. Именно благодаря ему в нашем регионе появились первые титулованные спортсмены — первая чемпионка мира по тайскому боксу Светлана Новикова, призер мирового первенства Сергей Маткин, чуть позже подобного успеха добилась (причем трижды) Екатерина Цепелева. Продолжили их победную поступь Денис Тябин, завоевавший золото чемпионата мира в 2006 году, а также Хаял Джаниев, проявивший себя на профессиональном ринге.

На фото — челябинец Хаял Джаниев в победном бою против легендарного Буакава Банчамека

Официально датой рождения муай-тай на Южном Урале можно назвать 1998 год, когда Сергей Селещук возглавил Федерацию тайского бокса города Челябинска. Через год была основана областная федерация, директором которой стал Константин Жданов.

Звезды челябинского муай-тай:

Светлана Новикова, первая чемпионка мира по тайскому боксу в Челябинской области. Выиграла титул в 2001 году. За год до этого завоевала золото на чемпионате Европы, прошедшем на Кипре.

Екатерина Цепелева, трехкратная чемпионка мира (2003—2005), чемпионка Европы — 2002.

Сергей Маткин, чемпион Европы — 2000, серебряный призер чемпионата мира — 2001, финалист Кубка Короля Таиланда — 1998.

Денис Тябин, чемпион мира, финалист Кубка мира — 2007.

Роман Тараканов, чемпион Европы среди профессионалов EMF.

Хаял Джаниев, чемпион Европы среди профессионалов WBC Muaythai, интерконтинентальный чемпион WBC Muaythai. Финалист турнира Top King World Series в Гонконге, в полуфинале одержал победу над легендарным Буакавом Банчамеком.

Александр Савин, победитель Кубка мира — 2012.

Знаете ли вы, что…

На родине тайского бокса есть суеверие, что присутствие женщины рядом с рингом забирает силу бойца муай-тай. Поэтому долгое время в Таиланде женщинам запрещено было заниматься этим единоборством. Но времена меняются, с ростом общемировой популярности тайского бокса в Таиланде разрешили-таки заниматься муай-тай девушкам для самообороны. Но женские бои на крупнейших стадионах по-прежнему не приветствуются.

В шестой раз в регионе, второй раз — в Магнитке

Челябинской области пять раз доверяли проводить чемпионат России по тайскому боксу. Южноуральская столица принимала подобные соревнования в 2000, 2001, 2003 и 2011 годах. В 2015 году национальный чемпионат, 20-й по счету, состоялся в Магнитогорске. Тогда в городе металлургов выступили 140 спортсменов из 30 регионов. Они разыграли 24 комплекта наград (13 — мужчины, 11 — женщины) и путевки на чемпионат мира — 2016 в Швеции.

Хозяева ринга завоевали 10 медалей (1 золотую, 4 серебряных и 5 бронзовых). Победителем турнира стала Вера Негодина (45 кг), серебро у Анастасии Никоненко (48 кг), Яны Дунаевой (57 кг), Сироджа Рахимова (60 кг) и Станислава Еремина (91 кг). В командном зачете Челябинская область заняла третье место, пропустив вперед себя представителей Кемеровской и Московской областей.

В этом году южноуральская команда тайбоксеров также среди фаворитов турнира. По крайней мере, руководитель Федерации муай-тай Челябинской области Константин Жданов поставил перед бойцами и тренерским штабом конкретные задачи — завершить турнир в тройке сильнейших в командном зачете.

«У нас сейчас хоть и проходит смена поколений, но в сборной области есть как опытные ребята, так и перспективная молодежь. Вот этот сплав опыта и молодости должен помочь нашей команде достойно выступить в Магнитогорске. Рассчитываем на место в тройке сильнейших в общем зачете. Считаю, что задача хоть и сложная, но выполнимая», — считает Константин Жданов.

Стал чемпионом — претендуешь на «мир»

Особенность нынешнего турнира еще и в том, что именно по итогам национального чемпионата в Магнитогорске будет сформирована сборная команда страны, которая выступит на майском чемпионате мира в Бангкоке. Говорить об этом категорично еще рано: Международная федерация муай-тай еще не сделала официального заявления относительно участия в турнире бойцов из России и Беларуси. Но велика вероятность того, что она примет положительное решение. Поэтому ведущие тайбоксеры страны делают большую ставку на ЧР-2023 в Магнитогорске. Они будут биться не только за медали, но и за возможные путевки на мировое первенство.

«Работаем над тем, чтобы все наши бойцы подошли к чемпионату России на пике формы, в хорошей физической и психологической готовности. Ребята горят желанием показать себя с лучшей стороны, завоевать медали и порадовать себя и болельщиков хорошим результатом. О каких-то других стартах, в том числе международных, они сейчас не думают», — отмечает старший тренер сборной Челябинской области по тайскому боксу Виктор Самсонов.

За кого болеть? За кем следить?

Вопрос для нас простой и очевидный — конечно же, за наших! В Магнитогорске выступит 21 южноуральский спортсмен — 17 мужчин и 4 женщины. Представлены в команде и 10 местных бойцов.

Самыми опытными являются девушки в легком весе до 45 кг — чемпионки России, чемпионки Европы, призеры чемпионатов мира Вера Негодина и Анастасия Колосова. В мужской сетке фаворитами турнира являются двукратный чемпион страны Дмитрий Ковтун, финалист чемпионата страны — 2022 Александр Глаголев. Претендует на высокие места лучший боец чемпионата Уральского и Приволжского ФО Игорь Болгарский.

Ведущими спортсменами из Магнитогорска в составе сборной команды Челябинской области являются победители областных чемпионатов Хошимджон Каримов, которому удалось в прошлом году стать призером Кубка России, и Владислав Тамгин.

Трансляции поединков будут доступны в соцсети в аккаунте Федерации тайского бокса Челябинской области. В прямом эфире покажет бои и телеканал «Боец». Генеральным партнером чемпионата России 2023 года является компания АО «Стройсервис», старты состоятся при содействии Фонда поддержки спорта Челябинской области.

Чемпионат России — 2023 по тайскому боксу в Магнитогорске. Состав сборной Челябинской области:

Мужчины: Хошимджон Каримов и Сухроб Кулулаев (оба — 48 кг, Магнитогорск), Джамшед Каримов и Богдан Небрачных (оба — 51 кг, Магнитогорск), Александр Глаголев (57 кг, Челябинск), Владислав Тамгин (57 кг, Магнитогорск), Милан Ибрагимов (60 кг, Челябинск), Игорь Болгарский (63,5 кг, Челябинск), Василий Небрачных (63,5 кг, Магнитогорск), Дмитрий Ковтун (67 кг, Челябинск), Турпал-Эли Джабраилов (67 кг, Магнитогорск), Алексей Блинов (71 кг, Челябинск), Сиродж Рахимов (71 кг, Магнитогорск), Мирон Дроздов (75 кг, Челябинск), Вячеслав Стариков (81 кг, Магнитогорск), Магомед Магомедов (86 кг).

Женщины: Вера Негодина и Анастасия Колосова (обе — 45 кг, Челябинск), Яна Бавыкина (51 кг, Магнитогорск), Анна Нестерова (63,5 кг, Челябинск).

Возрастное ограничение: 12+