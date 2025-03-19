Определились все пары первого раунда плей‑офф в чемпионате ВХЛ

«Челмет» сыграет с «Молотом», а «Магнитка» — с «Металлургом»

По итогам регулярного чемпионата ВХЛ сформировались все пары первого раунда плей-офф. В 1/8 финала сыграют 16 команд, в том числе и две — из Челябинской области. Хоккеисты «Челмета» в серии до четырех побед сразятся с пермским «Молотом», а «Магнитка» — с новокузнецким «Металлургом», сообщается на официальном сайте ВХЛ.

Шестнадцать соискателей главного трофея в первом раунде матчей на вылет разделены на пары по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим, второй по счету — с предпоследним и так далее. Преимущество своей площадки получают команды с более высоким номером «посева».

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. Плей-офф. Пары 1/8 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск).

2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж).

3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург).

4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск).

5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган).

6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань).

7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва).

8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).

Все стадии серий матчей по системе плей-офф проводятся до четырех побед в каждой серии, максимальное количество матчей — семь. Первые два матча и в случае необходимости пятый и седьмой проводятся на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам регулярного чемпионата.

Напомним, что вчера хоккейный клуб «Челмет» одержал победу над красноярским «Соколом» и финишировал на 8-м месте в регулярном чемпионате ВХЛ. Приятный сюрприз преподнесла и команда «Магнитка». Она здорово сыграла в конце чемпионата, пробившись в плей-офф турнира.

Первые матчи серии плей-офф стартуют уже 22 марта. Челябинский «Челмет» открывает первый раунд домашним поединком — 23 марта он сыграет с «Молотом».