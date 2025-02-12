«Челмет» разбушевался — челябинский клуб удивляет соперников в ВХЛ

Хоккеисты южноуральской команды победно завершили домашнюю серию матчей

На финише регулярного чемпионата ВХЛ успешно выступает фарм-клуб челябинского «Трактора». Хоккеисты «Челмета» сегодня, 12 февраля, одержали очередную победу, сломив сопротивление столичной «Звезды», — 3:2. Решающую шайбу в овертайме забросил форвард Степан Горбунов. Подопечные Марата Аскарова уверенно обосновались в зоне плей-офф, поднявшись на 9-е место в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Поединок с московской «Звездой» завершал домашнюю серию матчей «Челмета». В предыдущих трех «черно-белые» набирали очки, в том числе в двух одерживали победы. Игра с «армейцами» получилась очень непростой для обеих команд.

Счет в матче открыл в середине первого периода Артем Удот. Но все перевернулось с ног на голову после того, как гости забросили две шайбы в дебюте второго отрезка игры. И оба раза москвичи наказывали соперников за грубость, реализовав большинство.

Хозяева площадки имели прекрасный шанс сравнять счет в самой концовке периода, когда получил право на штрафной бросок Степан Горбунов. Увы, один из лидеров «Челмета» буллит не реализовал. Отыгрались «черно-белые» уже в третьем периоде — цели достиг точный бросок Никиты Екимова. А точку в матче поставил Степан Горбунов, забросивший шайбу в овертайме, — 3:2, победа челябинцев!

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 12 февраля. «Челмет» (Челябинск) — «Звезда» (Москва) — 3:2 от (1:0, 0:2, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Артем Удот, 10:13 (5×5).

1:1 — Семен Панкратов (Егор Брютов, Ярослав Яппаров), 24:38 (5×4).

1:2 — Матвей Аверочкин (Егор Кузьминов, Сергей Шамшурин), 25:25 (5×4).

2:2 — Никита Екимов, 46:53 (5×5).

3:2 — Степан Горбунов (Константин Климонтов, Андрей Матюшин), 62:52 (3×3).

Благодаря этой победе «Челмет» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата ВХЛ. Челябинцы завершили домашнюю серию матчей и теперь следующие три игры проведут на выезде. Их соперниками станут ЦСК ВВС (17 февраля), «Дизель» (19 февраля) и «Кристалл» (21 февраля).

Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).