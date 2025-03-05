Хоккейный клуб «Магнитка» выиграл южноуральское дерби у «Челмета» в ВХЛ

Челябинцы прервали серию из семи побед кряду, но досрочно вышли в плей-офф

Южноуральское хоккейное дерби в ВХЛ завершилось в пользу команды «Магнитка». Гости одержали волевую победу, выиграв в Челябинске в овертайме — 2:1. Решающую шайбу забросил форвард Николай Майоров. «Челмет» прервал семиматчевую победную серию, но есть и хорошая новость — челябинцы досрочно вышли в плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра в Челябинске получилась упорной и не результативной. Обе команды долгое время не могли забить. Надо отдать должное голкиперам — на последнем рубеже здорово действовали Данил Мошаров и экс-вратарь «Челмета» Никита Подскребалин. Ну и голевых моментов соперники создавали немного.

Открыли счет в матче хозяева площадки. Бросок от синей линии в исполнении Глеба Иванова голкипер «Магнитки» отразил, но на добивании был тут как тут Владимир Коробинцев — 1:0. Это уже вторая заброшенная шайба форварда «черно-белых» подряд.

Все шло к логическому завершению. Тем более что гости в самой концовке нарушили правила. Удивительно, но в меньшинстве «Магнитка» сравняла-таки счет. Цели достиг бросок Антона Новикова из круга вбрасывания. В овертайме «сталевары» поставили победную точку — очень важную в плане борьбы за попадание в плей-офф. «Магнитка» поднялась на 19-ю строчку, отставания от команды, занимающей 16-е место, лишь на 3 очка.

«У нас было немного моментов в атаке, тем не менее забили один гол. К сожалению, в конце матча из-за потери концентрации пропустили в большинстве. Для нашей молодой команды — это опыт. Игры на таком уровне нам нужны», — отметил после матча главный тренер «Челмета» Марат Аскаров.

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 5 марта. «Челмет» (Челябинск) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 1:2 от (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Владимир Коробинцев (Глеб Иванов, Иван Стежкин), 33:56 (5×5).

1:1 — Антон Новиков (Егор Пензин), 58:22 (4×5).

1:2 — Николай Майоров (Егор Пензин), 62:28 (3×3).

Что касается «Челмета», то набранное 1 очко в игре с «Магниткой», помогло команде досрочно обеспечить себе участие в плей-офф. Вне зависимости от оставшихся матчей подопечные Марата Аскрова не опустятся ниже 16-го места. Но важно сохранить 8-ю строчку, чтобы иметь преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

Отметим, что «Челмету» в регулярном чемпионате ВХЛ осталось провести 4 матча и все на родном льду — с «Динамо-Алтай» (12 марта), «Металлургом» (14 марта), ХК «Норильск» (16 марта) и «Соколом» (18 марта).

Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).