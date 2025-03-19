Хоккейный клуб «Магнитка» сотворил чудо в чемпионате ВХЛ

Дебютант турнира мощно провел финиш «регулярки» и вышел в плей‑офф

В чемпионате ВХЛ приятный сюрприз преподнес дебютант турнира — хоккейный клуб «Магнитка». Южноуральская команда мощно провела финиш «регулярки», одержав шесть побед подряд. Вчера, 18 марта, «сталевары» выиграли у лидера чемпионата — новокузнецкого «Металлурга» со счетом 3:2. Благодаря этой победе «Магнитка» на финишном флажке пробилась в плей-офф с 16-го места, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Последний матч регулярного чемпионата «Магнитке» предстояло сыграть с лидером турнира — новокузнецким «Металлургом». Южноуральской команде кровь из носу нужно было побеждать, иначе она оказывалась за бортом плей-офф. С этой задачей парни из Магнитогорска успешно справились. Героями матча стали Алексей Фурса и Михаил Грасс, которые приняли участие во всех трех заброшенных командой шайбах.

«„Магнитка“ сотворила настоящее хоккейное чудо! Команда, которая еще в ноябре шла внизу турнирной таблицы, героически попала в зону плей-офф. Только вдумайтесь: фарм-клуб „Металлурга“ выиграл 11 из 12 последних матчей в концовке регулярки. А напоследок хлопнул новокузнецкий „Металлург“, лидирующий в таблице», — написал в своем телеграм-канале хоккейный обозреватель из Магнитогорска, корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» Михаил Скрыль.

Он также добавил, что видит в чудесном преображении «Магнитки» хорошую работу тренерского штаба и главным образом принявшего команду в конце ноября прошлого года Евгения Полозова. Напомним, что на этом посту он сменил Равиля Гусманова.

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 18 марта. «Магнитка» (Магнитогорск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Михаил Грасс (Алексей Фурса), 00:13 (5×5).

1:1 — Эмиль Нургалиев (Егор Сердюк, Максим Казаков), 07:03 (5×4).

2:1 — Алексей Фурса (Михаил Грасс), 10:50 (5×5).

3:1 — Алексей Фурса (Михаил Грасс, Егор Пензин), 31:09 (5×5).

3:2 — Александр Перевалов (Дмитрий Овчинников, Егор Сердюк), 34:17 (5×4).

«Магнитка» с 16-го места вышла в плей-офф, подвинув в турнирной таблице тульский «АКМ». Теперь в первом раунде Кубка Петрова южноуральской команде предстоит сыграть с… «Металлургом». Первая игра между соперниками состоится уже 22 марта в Новокузнецке.

Фото: пресс-служба ВХЛ (vhlru.ru).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).