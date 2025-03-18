Хоккейный клуб «Челмет» разгромил «Сокол» на финише чемпионата ВХЛ

Челябинская команда в последнем матче «регулярки» выиграла у красноярцев со счетом 7:0

Челябинский хоккейный клуб «Челмет» покуражился над красноярским «Соколом» в последнем матче регулярного чемпионата ВХЛ. Подопечные Марата Аскарова разгромили сибиряков в домашнем матче со счетом 7:0. «Черно-белые» с хорошим настроением теперь будут готовиться к первому раунду плей-офф Кубка Петрова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Наша команда досрочно обеспечила себе место в плей-офф, но в матче с «Соколом» могла улучшить стартовую позицию в первом раунде турнира. В случае победы челябинцы могли подняться в таблице на две строчки выше и занять итоговое место в «регулярке». В свою очередь, красноярцы уже ни на что не претендовали, они давно лишились шансов побороться за Кубок Петрова.

Если одной команде есть за что бороться, а другая потеряла мотивацию — это прямым образом отражается на игре между соперниками. Прошедший сегодня, 18 марта, поединок — яркий тому пример. «Челмет» играл в свое удовольствие, показав, что хорошо готов к матчам на выбывание. «Сокол» скорее мучился, чем получал удовольствие от игры.

Исход поединка, по сути, был решен уже в первом периоде. В нем подопечные Марата Аскарова забросили три безответные шайбы, авторами которых стали Вадим Шавеко, Илья Зиновьев и Владимир Коробинцев.

Во втором отрезке матча они еще больше упрочили преимущество, сделав счет 5:0. Свой снайперский счет пополнили Артем Удот и Иван Стежкин.

Третий период превратился в формальность. Челябинцы благодаря усилиям Вадима Шавеко и Андрея Матюшина забросили еще две шайбы и установили окончательный счет на табло — 7:0!!!

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 18 марта. «Челмет» (Челябинск) — «Сокол» (Красноярск) — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Вадим Шавеко (Егор Иванов, Артем Проничкин), 03:01 (5×5).

2:0 — Илья Зиновьев (Владислав Юсупов, Константин Климонтов), 06:23 (5×5).

3:0 — Владимир Коробинцев (Никита Екимов, Артем Удот), 19:36 (5×5).

4:0 — Артем Удот (Илья Зиновьев, Руслан Агламзянов), 36:53 (5×4).

5:0 — Иван Стежкин (Вадим Шавеко, Андрей Матюшин), 35:37 (5×5).

6:0 — Вадим Шавеко (Егор Иванов, Алексей Савельев), 41:31 (5×5).

7:0 — Андрей Матюшин (Степан Горбунов, Доминик Миканович), 53:44 (5×5).

«Челмет» с хорошим настроением теперь начинает готовиться к серии плей-офф. Его соперник по первому раунду турнира определится сегодня после того, как завершатся все поединки игрового дня.

Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).