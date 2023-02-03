Определились соперники клуба «Курчатов» на чемпионате России по баскетболу 3×3 в Казани

Челябинцы на групповом этапе сыграют с командами из Екатеринбурга и Химок

«Для нас было приятным удивлением принятое решение РФБ о допуске нашей команды к следующему этапу чемпионата России. Команда очень рада. Но радость от получения wild card сменяется возложенным на нас грузом ответственности и легким волнением перед стартом Тандема»,

— рассказал главный тренер «Курчатова» Василий Гладышев.

«Что касается соперников — тут все предельно понятно. Khimki Power — это молодежный состав ЦСП № 5, серебряные призеры первенства России U23. Stella-Pro сейчас в тройке, на мой взгляд. Эта команда из Екатеринбурга мне очень понравилась. Надеюсь, что за этот сезон мы хорошо прибавим и приблизимся к их уровню игры. Время покажет»,

— отметил Василий Гладышев.

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