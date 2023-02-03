Российская федерация баскетбола определила всех участников первого тандема в дивизионе «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3. Челябинский клуб «Курчатов» получил wild card и допущен до участия в дивизионе, который пройдет в Казани 11 и 12 февраля. Кроме южноуральской команды в турнире примут участие еще 11 команд со всей страны, сообщает пресс-служба РФБ.
Половина клубов получила закрепленные места перед началом сезона, 4 участника определились по итогам первого тандема в дивизионе «Претендент», который прошел в Челябинске. Одну путевку получили хозяева («От А до Я»), а wild card досталась челябинскому «Курчатову», который показал качественную конкурентную борьбу на корте в ТРЦ «Алмаз».
«Для нас было приятным удивлением принятое решение РФБ о допуске нашей команды к следующему этапу чемпионата России. Команда очень рада. Но радость от получения wild card сменяется возложенным на нас грузом ответственности и легким волнением перед стартом Тандема», — рассказал главный тренер «Курчатова» Василий Гладышев.
Распределение по группам прошло по рейтинговым очкам. Челябинская команда выступит в группе D вместе со Stella-Pro (Екатеринбург) и Khimki Power (Химки).
«Что касается соперников — тут все предельно понятно. Khimki Power — это молодежный состав ЦСП № 5, серебряные призеры первенства России U23. Stella-Pro сейчас в тройке, на мой взгляд. Эта команда из Екатеринбурга мне очень понравилась. Надеюсь, что за этот сезон мы хорошо прибавим и приблизимся к их уровню игры. Время покажет», — отметил Василий Гладышев.
Все группы первого тандема в дивизионе «Мастер»:
Группа A
Inanomo (Москва), «Руна» (Москва), Bionord (Пермь).
Группа B
ЦОП Bad Boys (Санкт-Петербург), «Самара» (Самара), «Байкал» (Москва).
Группа C
Bionord PRO (Пермь), «ХелиТаб» СКСО (Екатеринбург), «От А до Я» (Казань).
Группа D
Stella-Pro (Екатеринбург), Khimki Power (Химки), «Курчатов» (Челябинск).
команды «Руна» из Москвы и питерский клуб «ЦОП-Петербург».
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