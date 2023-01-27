Клуб «Курчатов» остановился в шаге от победы на этапе чемпионата России по баскетболу 3×3 в Челябинске

В мужском турнире путевки в следующий тандем завоевали «ХелиТаб» и «Bionord PRO»

В Челябинске завершился первый день этапа Winline чемпионата России по баскетболу 3×3. В мужском турнире победу одержали «ХелиТаб» из Свердловской области во главе с Кириллом Пискловым и пермский «Бионорд PRO», завоевавшие право принять участие в следующем тандеме. В шаге от завоевания путевки на этап турнира в Казань оказался «Курчатов». В женском турнире уверенную победу одержала команда «Находка» из Химок, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования прошли в челябинском ТРК «Алмаз». В первый день этапа чемпионата России определились победители первого дня соревнований в женском турнире. Мужчины боролись за рейтинговые очки и две путевки в следующий тандем, который пройдет 11-12 февраля в Казани.

Начались соревнования с женского турнира. Девушкам предстояло побороться не только за денежные призы, но и рейтинговые очки, которые им будут нужны для того, чтобы попасть в финал чемпионата России. С этой задачей лучше всего справились баскетболистки из подмосковного клуба «Находка».

Коллектив из Химик уже в стартовом поединке подтвердил статус фаворита, выиграв сражение против казанского «Тулпара». Надо отдать должное клубу из Татарстана, ему удалось оказать достойное сопротивление. Хорошо вписались в коллектив недавно перешедшие в 3×3 из классического баскетбола Екатерина Безгодова и Татьяна Казакова.

Исполнительское мастерство у девушек оказалось на высоком уровне, а вот с сыгранностью были проблемы. Особенно при игре в защите — львиную долю мячей соперницы забрасывали с дальней дистанции. Девушки из Казани просто не успевали или «забывали» блокировать своих визави на задней линии.

«Мы с Татьяной Казаковой только полгода назад пришли в баскетбол 3×3. Нужно время, чтобы сыграться, коллектив у нас новый. В Челябинске прибавляли от матча к матчу. К концу турнира стало лучше получаться. Поэтому и итоговым третьем месте, в целом, довольны», — подвела итог выступлению своей команды Екатерина Безгодова.

В другой группе две победы над соперниками одержали спортсменки из клуба «МБА». Столичные баскетболистки, как показалось, не прилагали сверхусилий в поединках с питерским «TSOP-LED» и челябинским «Позитивом». Потратили столько сил, сколько требовалось для того, чтобы занять первое место в группе. Хотя и победы в 3-4 мяча на первый взгляд не выглядят столь уж убедительными.

Что касается челябинского клуба «Позитив», то девушки старались, бились, выжимали из себя максимум. Достойно они сражались с той же «Находкой». Однако вряд ли стоило ожидать от команды, только накануне турнира получившей статус профессионального клуба, каких-то приятных сюрпризов.

«Конечно, расстроены немного. Но понимали, что соперники очень сильные, с ними нам пока сложно бороться. Рады, что участвуем в таком крутом турнире. Мы получаем бесценный опыт, который нам пригодится в будущем. У нас есть потенциал для роста», — подвела итоги первого дня турнира капитан команды «Позитив» Полина Доля.

Winline Чемпионат России по баскетболу 3×3. Челябинск, 27 января. Женщины

Группа «А»

«Находка» (Химки) — «Тулпар» (Казань) — 19:17

«Сима-Ленд» (Екатеринбург) — «Тулпар» (Казань) — 14:16

«Находка» (Химки) — «Сима-Ленд» (Екатеринбург) — 16:13

«Группа «В»

«TSOP-LED» (Санкт-Петербург) — «МБА» (Москва) — 11:14

«Позитив» (Челябинск) — «МБА» (Москва) — 13:17

«TSOP-LED» (Санкт-Петербург) — «Позитив» (Челябинск) — 16:10

Матч за 3-е место

«TSOP-LED» (Санкт-Петербург) — «Тулпар» (Казань) — 20:21

«Находка» (Химки) — «МБА» (Москва) — 18:9

Очень упорным получился поединок за 3-е место между питерским и казанским коллективами. С лихой развязкой и драматургией. И все же заслуженную бронзу завоевали девушки из «Тулпара».

А вот борьбы в финале не получилось. Поймавших кураж баскетболисток «Находки» трудно было остановить. Особенно здорово провела турнир один из лидеров команды Мария Никишина. Ее дальние выстрелы предопределили исход финала.

«Классный турнир, хорошая атмосфера вокруг него. Рады тому, что так здорово сыграли в решающем матче. Но не могу сказать, что игра очень уж удавалась. Было немало ошибок, над которыми нужно работать. Времени до финала турнира еще много, будем их исправлять», — считает Мария Никишина.

В мужском турнире в первый день соревнований также выступили 6 команд, разбитых на две группы. Однако вместо финала и матча за 3-е место ребята боролись за две путевки на тандем в Казани, который пройдет 11-12 февраля.

В группе «А» ожидаемую победу одержал пермский «Bionord PRO», собравший под своими знаменами топовых игроков. По своему составу коллектив выглядит очень мощно. Он вполне мог бы побороться и за Суперкубок с любым из четырех представленных в завтрашнем турнире соперником.

21:3, 22:8, 21:9 — во всех трех поединках, в том числе и решающем за путевку в следующий тандем, преимущество пермяков было подавляющим. Для Александра Зуева, Дмитрия Чебуркина, Владислава Перевалова и Андрея Киселва челябинский турнир стал хорошей тренировкой перед играми с более серьезными соперниками.

Второй командой-победительницей этапа чемпионата России в Челябинске стал «ХелиТаб» из Свердловской области. Нельзя сказать, что клуб, усилившийся призером Олимпийских игр-2020 Кириллом Пискловым (кстати, воспитанником челябинской школы баскетбола), показал какую-то уверенную игру. Но этого хватило для того, чтобы также выиграть три своих поединка.

«Переключаться с „большого“ баскетбола на „маленький“ — это не проблема. Да и физически силенок хватает, хотя и сыграли три дня назад с „Уралмашем“ кубковой матч против „Зенита“. На турнире 3×3 в Челябинске хотим дать бой фаворитам», — сообщил Первому областному серебряный призер ОИ-2020 Кирилл Писклов.

Что касается южноуральских команд, то выступили они в свою силу. Немного не повезло в первом поединке «Уральцу» из Златоуста. «Эту игру нужно было забирать. Сами ее отдали!», — бросил в сердцах партнерам по команде Святослав Накоряков. С ним трудно не согласиться. По ходу поединка южноуральцы вели в счете в «+2» мяча у «ХелиТаба», но не смогли удержать преимущество. В критический момент матча роль лидера взял на себя все тот же Писклов. Его дальний выстрел поставил точку в противостоянии.

«Фолы нас сгубили, они решили исход. А на второй матч у нас просто физически не хватило сил. Слишком много энергии и эмоций отдали против «ХелиТаба», — считает капитан «Уральца» Михаил Чернов.

Winline Чемпионат России по баскетболу 3×3. Челябинск, 27 января. Мужчины

Группа «А»

«Bionord PRO» (Пермь) — «Парма-М» (Пермь) — 21:3

«Курчатов» (Челябинск) — «Парма-М» (Пермь) — 15:14

«Bionord PRO» (Пермь) — «Курчатов» (Челябинск) — 22:8

Группа «В»

«ХелиТаб» (Свердловская область) — «Уралец» (Златоуст) — 21:17

«ЦОП-СПб» (Санкт-Петербург) — «Уралец» (Златоуст) — 21:10

«ХелиТаб» (Свердловская область) — «ЦОП-СПб» (Санкт-Петербург) — 19:13

А1 — В2. Матч за тандем. «Bionord PRO» (Пермь) — «ЦОП-СПб» (Санкт-Петербург) — 21:9

В1 — А2. Матч за тендем. «ХелиТаб» (Свердловская область) — «Курчатов» (Челябинск) — 19:16

В целом, достойно провели турнир и парни из челябинского «Курчатова». В стартовом поединке они одержали важнейшую победу над пермяками из «Пармы-М» (15:14). Ну, а про «Bionord PRO» мы уже говорили выше. Ключевым для хозяев турнира стал поединок за тандем, где им противостоял хорошо знакомый «ХелиТаб».

Игра получилась зрелищной и качественной. В ней преимущество переходило от одной команды к другой. И все же исполнительское мастерство сыграло ключевую роль. В критические моменты матча пару точных дальних выстрелов Писклова сделали результат. Наверное, в этом и есть признак класса топовых игроков — «взрываться» тогда, когда этого требует ситуация.

«Да, опыт сыграл роль. У Кирилла он огромный, в том числе и международный. „ХелиТаб“ хорошо знакомый нам соперник, неоднократно играли с ним на разных турнирах. Жаль, немного не повезло. Хотя мы бились и старались, хотели порадовать болельщиков красивой игрой и результатом. Будем работать над собой», — заверил корреспонденту Первому областному Андрей Егоров.

Завтра, 28 января, в ТРК «Алмаз» пройдет второй день соревнований. Причем, состоятся сразу два турнира — этап чемпионата России и Суперкубок страны. Челябинскую область в мужских состязаниях представит команда «Металлург» из Магнитогорска. А в 17:40 запланирован (время может немного сместиться) старт матчей за Суперкубок России. В нем представлены 4 сильнейших мужских и 2 женских команды по итогам прошлого сезона.

Фото: Юлии Неструевой, специально для ИА «Первое областное».