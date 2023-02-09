Баскетболисты «Челбаскета» одержали девятую победу подряд в Высшей лиге

В гостях челябинцы дважды обыграли «Чебоксарских ястребов»

Баскетбольный клуб «Челбаскет» завершил гостевую серию в Высшей лиге чемпионата России. В Чебоксарах челябинцы дважды обыграли местных «Чебоксарских ястребов» со счетом 99:51 и 81:71. Южноуральская команда продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице, передает корреспондент ИА «Первое областное».В первом матче «Челбаскету» удалось открыть счет и быстро набрать первые очки. Челябинская команда доминировала на всех участках площадки и уверенно закончила первую половину игры со счетом 53:25. После большого перерыва игра кардинально не изменилась. Челябинцы продолжали надежно действовать в обороне и реализовывали свои моменты. «Челбаскет» остановился в шаге от сотни и одержал победу 99:51.Самым полезным игроком в составе южноуральцев стал Дмитрий Бубнов. В его активе 15 очков, 6 передач, 4 перехвата и 2 подбора. Лучшим снайперов в команде стал разыгрывающий Дмитрий Якунин, на его счету 20 очков.Во втором поединке хозяева паркета показали, что сделали работу над ошибками и готовы дать бой челябинцам. Первые две четверти прошли в равной борьбе, на большой перерыв южноуральцы ушли в лидерах 48:42. В третьем и четвертом отрезке «ястребы» практически сравняли счет, но уверенная игра «Челбаскета» в концовке не оставила шансов сопернику. По итогу девятая победа подряд челябинцев в Высшей лиги со счетом 81:71.Лучшим игроком матча стал разыгрывающий Павел Кольцов, который еще в прошлом сезоне выступал за «ястребов». В его активе 21 очко, 3 подбора, 6 передач и 3 перехвата. Также стоит отметить Никиту Перцева, который набрал 15 очков, 3 подбора и 3 передачи.Челябинская команда занимает второе место в турнирной таблице и продолжает погоню за лидером, БАРС-РГЭУ из Ростова-на-Дону. Южноуральцы отстают от первого места всего на одно очко.До конца регулярного чемпионата Высшей лиги осталось провести всего четыре игры. Ближайшие поединки «Челбаскета» состоятся на домашней площадке 20 и 21 февраля против «Нефтехимика» из Тобольска. А в последних матчах 24 и 25 февраля челябинцы примут на своем паркете ростовский БАРС-РГЭУ.