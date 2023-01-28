Челябинская область и Российская федерация баскетбола подписали соглашение о сотрудничестве

За последние три года численность активно занимающихся баскетболом в регионе заметно возросла

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будут развивать и популяризировать этот вид спорта. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

По словам Алексея Текслера, сегодня в Челябинской области настоящий «баскетбольный бум»: этот вид спорта занимает третье место по популярности и массовости, им занимаются свыше трех тысяч юных спортсменов, южноуральские команды успешно выступают в различных лигах.

«За последние три года численность постоянно и активно занимающихся баскетболом кратно растет, и интерес к баскетболу в Челябинской области очень высок. Вовлекая все больше и больше детей и молодежи, развивая баскетбол как базовый вид спорта в регионе, мы будем пополнять лучшими спортсменами наши клубы. Ставим задачу, чтобы эти клубы росли, в том числе, переходя из одной лиги в более высокую лигу. Также будем продолжать проводить значимые спортивные соревнования в регионе»,— сказал Алексей Текслер.

Андрей Кириленко отметил, что приводит Челябинскую область в пример многим регионам, так как за последние годы здесь произошел огромный скачок в развитии баскетбола.

«Соглашусь, что сейчас в Челябинской области „баскетбольный бум“. Приятно, когда правительство работает вместе с Федерацией. Развитие баскетбола в регионе будет продолжаться. Челябинск — это серьезный центр баскетбола, который появился сейчас на баскетбольной карте страны»,— добавил Андрей Кириленко.

Алексей Текслер поблагодарил Российскую федерацию баскетбола за поддержку, а также за оказанное доверие и возможность проводить в Челябинске общероссийский турнир по баскетболу «3×3».

На сегодняшний день южноуральские команды соревнуются в восьми лигах разного уровня, начиная от высшей лиги чемпионата России до областных турниров, количество которых за два года увеличилось в четыре раза. Также в регионе действуют четыре любительские лиги. В 2022 году в Челябинской области возродили женский профессиональный клуб «Славянка», который когда-то был одним из ведущих клубов в России.

Кроме того, власти региона занимаются развитием инфраструктуры для занятий спортом. Например, в 2024 году в Челябинске сдадут «РМК-Арену», где будут играть ведущие клубы города. В этом году приступили к реализации проекта тренировочного баскетбольного центра. Также для любителей уличных состязаний оборудуются баскетбольные корты во дворах и общественных пространствах.

Ранее правительство Челябинской области подписало соглашение о сотрудничестве с Федерацией дзюдо России.