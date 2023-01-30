Сегодня, 30 января, Российская федерация баскетбола (РФБ) провела анализ результатов игр этапа чемпионата России по баскетболу 3×3 в Челябинске. Федерация приняла решение дать wild card челябинскому клубу «Курчатов» и допустить его до участия в тандеме дивизиона «Мастер», который пройдет в Казани 11 и 12 февраля, сообщает региональная федерация баскетбола.
Баскетболисты челябинского «Курчатова» достойно провели первые игры чемпионата России. В стартовом поединке они одержали важнейшую победу над пермяками из «Пармы-М» (15:14). Во втором поединке на турнире «Курчатов» не смог навязать борьбу пермякам из команды Bionord PRO — 10:23.
В следующей важной игре «Курчатов» сражался с победителем группы А за путевку на следующий этап чемпионата России. Соперником челябинского клуба стал «ХелиТаб» из Свердловской области во главе с воспитанником челябинской школы баскетбола, призером Олимпийских игр — 2020 Кириллом Пискловым.
Челябинские баскетболисты уступили со счетом 16:19. Клуб из Свердловской области завоевал право выступить в следующем тандеме в Казани. Аналогичную путевку оформил пермский Bionord PRO, подмосковный Khimki Power и Stella-PRO.
Однако за то, что «Курчатов» показал качественную конкурентную борьбу на корте в ТРЦ «Алмаз», и по анализу результатов игр РФБ приняла решение дать wild card и допустить до участия в тандеме дивизиона «Мастер», который пройдет в Казани 11 и 12 февраля.
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