Определен состав сборной России на чемпионат мира по дзюдо

В заявку команды попала челябинка Сабина Гилязова

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды, которая выступит на чемпионате мира по дзюдо. В заявку вошли 18 спортсменов, в том числе и челябинка Сабина Гилязова. Она поборется за награды и рейтинговые очки в весовой категории до 48 кг. Соревнования пройдут с 19 по 22 мая в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Федерация дзюдо России.

Соревнования в Объединенных Арабских Эмиратах соберут более 600 дзюдоистов из более чем 100 стран. При этом в них могут принять участие спортсмены, входящие в топ-100 мирового рейтинга.

Сборная России будет представлена на чемпионате мира 18 спортсменами — по 9 мужчин и женщин, которые выступят в 12 весовых категориях. Они будут бороться не только за медали, но и за рейтинговые очки олимпийской квалификации к Играм-2024 в Париже. Победители состязаний получат по 2000 баллов, серебряные призеры — по 1400, а бронзовые — по 1000 баллов — это самая высокая «цена» наград на этапах «Мирового тура».

Состав сборной России на чемпионат мира по дзюдо — 2024:

Мужчины: Аюб Блиев (60 кг), Яго Абуладзе и Мурад Чопанов (оба — 66 кг), Махмадбек Махмадбеков (73 кг), Тимур Арбузов и Давид Карапетян (оба — 81 кг), Арман Адамян (100 кг), Тамерлан Башаев и Валерий Ендовицкий (оба — свыше 100 кг)

Женщины: Кристина Дудина и Сабина Гилязова (обе — 48 кг), Алеся Кузнецова и Глафира Борисова (обе — 52 кг), Дарья Курбонмамадова (57 кг), Дали Лилуашвили (63 кг), Мадина Таймазова (70 кг), Александра Бабинцева и Надежда Татарченко (обе — 78 кг).

Состязания в Абу-Даби пройдут с 19 по 23 мая. Сабина Гилязова выступит в первый день турнира, 19 мая. Напомним, что в этом году челябинская спортсменка неоднократно становилась победителем и призером турниров серии «Большой шлем». Кроме того, в ноябре прошлого года она завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. На текущий момент она занимает 11-ю строчку мирового рейтинга в категории до 48 кг.