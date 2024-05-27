Три южноуральца выиграли чемпионат России по дзюдо среди глухих спортсменов

На соревнованиях в Челябинске выступили более 180 атлетов из 30 регионов

В челябинском Центре спортивной подготовки по дзюдо завершились чемпионат и первенство России среди глухих спортсменов. Семь медалей завоевали хозяева соревнований, в том числе три — высшего достоинства. Чемпионами страны стали Илья Ишметьев, Маргарита Карпенко и Илья Часовников, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионат и первенство России по дзюдо (спорт глухих) собрал представительный состав участников. На соревнования в Челябинск прибыли более 180 слабослышащих спортсменов из 30 регионов.

Достойно выступили на состязаниях спортсмены Челябинской области. В их активе семь медалей. Победителями соревнований стали Илья Ишметьев (66 кг), Маргарита Карпенко (40 кг) и Илья Часовников (90 кг). Серебряные медали достались Карине Супряге (57 кг) и Вадиму Тимофееву (73 кг). Бронза на счету Никиты Клевцова (50 кг) и Алексея Ларцева (свыше 90 кг).

Во многих весовых категориях слабослышащие спортсмены показали высокий уровень борьбы. И есть такое ощущение, что вполне могли бы достойно выступать и на национальном чемпионате. Тем более что практика такая есть: уникальные и одаренные слабослышащие атлеты порой добиваются успеха и в состязаниях среди здоровых спортсменов.

«Слабослышащие люди представлены во многих видах спорта, однако именно в дзюдо есть массовость, которая отражается на высоких результатах. Приятно радует и то, что в Челябинской области есть немало сильных и талантливых дзюдоистов, которые широко представлены в сборной России», — отметил вице-президент Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Вячеслав Ершов.

На домашних соревнованиях хозяева татами могли бы завоевать и большее количество медалей. Но есть небольшая проблема, которая появилась в развитии дзюдо спорта глухих в Магнитогорске. Завершила свою тренерскую карьеру Юлия Молодцова. А ее воспитанники не пожелали заниматься под руководством другого специалиста и вынуждены были также уйти из спорта.

«Однако приятно радует и то, что активизировались молодые тренеры в Челябинске. Дмитрий Придира и Алена Могильникова хорошо взялись за работу, подготовили нескольких призеров первенств страны. У них растет достойный резерв для сборной России. Есть надежда на то, что они выйдут в скором времени на самый высокий уровень», — говорит старший тренер Челябинской области по дзюдо спорта глухих Рауф Валеев.

А пока лидерские качества в сборной Челябинской области проявляет Илья Ишметьев. На этих соревнованиях он стал обладателем золотой медали. Причем выиграл чемпионат России в четвертый раз в своей карьере.