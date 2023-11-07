Дзюдоистка Сабина Гилязова: «Две бронзы у меня есть, следующая медаль будет золотой»

Челябинская спортсменка оценила свое выступление на чемпионате Европы

Сегодня, 7 ноября, в Челябинск вернулась дзюдоистка Сабина Гилязова, которая во французском Монпелье завоевала бронзу чемпионата Европы. Это уже вторая подобная награда в карьере спортсменки с континентального первенства. В аэропорту имени Курчатова ее встречали коллеги-дзюдоисты, тренеры и корреспонденты Первого областного.

Прибыл встретить спортсменку и ее личный тренер, директор регионального Центра спортивной подготовки по дзюдо Иван Першин. Спортивный руководитель считает, что его подопечная показала хороший результат. Хотя он и надеялся, что Сабина сможет преподнести приятный сюрприз и впервые в своей карьере завоевать титул чемпионки Европы.

«Сабина достойно выступила, проиграла лишь однажды очень сильной сопернице, которая занимает второе место в мировом рейтинге. Но после поражения собралась, достойно провела следующие поединки и завоевала заслуженную бронзу», — говорит Иван Першин.

Сабина Гилязова, получив багаж, появилась в вестибюле челябинского аэропорта с улыбкой на лице. Получив цветы и поздравления, она чуть позже скажет, что не ожидала такого теплого приема.

«Турнир сложился непросто. Ставила перед собой задачу завоевать золото. Но немного не получилось, уступила в одном из поединков сопернице из Франции, которая и стала чемпионкой. Тем не менее, довольна своим результатом и завоеванной медалью», — рассказала Сабина Гилязова корреспондентам Первого областного.

Спортсменка пообещала, что приложит максимум усилий, чтобы через год завоевать долгожданное золото. А пока планирует отдохнуть после долгого перелета и сложных в эмоциональном и физическом плане соревнований.