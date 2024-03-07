Ирина Текслер пригласила дзюдоисток Челябинской области в театр

Общественный деятель сделала спортсменкам необычный подарок на 8 Марта

В преддверии Международного женского дня необычный подарок получили титулованные спортсменки. Общественный деятель Ирина Текслер пригласила южноуральских дзюдоисток в Театр оперы и балета имени М. И. Глинки. Первая леди пообщалась со спортсменками, а затем посмотрела с ними оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Приглашения в театр получили спортсменки, которые успешно проявили себя на всероссийских и международных соревнованиях. В связи с многочисленными соревнованиями и тренировками у них редко получается выкроить время на то, чтобы разнообразить свой досуг участием в культурных мероприятиях.

Сегодня, 6 марта, дзюдоистки оставили свои кимоно, надели элегантные платья, чтобы посетить спектакль в Театре оперы и билета имени Глинки. Пригласила их туда общественный деятель, учредитель Фонда культурных, социальных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«У нас в регионе замечательные и сильные дзюдоистки. Мы гордимся их победами, стараемся поощрять их успехи и достижения. Сегодня мы пригласили их в театр, поздравили с приближающимся Международным женским днем. Надеюсь, им понравится спектакль и он оставит у девушек приятные и хорошие воспоминания», — рассказала Ирина Текслер.

В числе приглашенных оказались шесть спортсменок: Сабина Гилязова, Ирина Зуева, Юлия Крутихина, Ева Огнивова, Виктория Лихачева и Анастасия Холодилина. Они признались, что редко могут себе позволить сходить в театр или кино. Плотный график тренировок и соревнований не дает им возможности этого сделать. И признались, что подобное приглашение от первой леди региона стало для них сюрпризом.

«Так здорово снова оказаться в театре. В последний раз я посещала спектакль лет шесть-семь назад, ходила в Челябинске на „Щелкунчик“. Спасибо Ирине Николаевне за то, что сделала нам такой подарок», — отметила призер чемпионатов России Анастасия Холодилина.

Давно не посещала театр и чемпионка страны, призер международных соревнований Ирина Зуева. У нее сегодня был мучительной выбор праздничного наряда для похода на мероприятие.

«Зря вы думаете, что у спортсменок в гардеробе лишь спортивная одежда. У нас большой выбор праздничных нарядов. Я вот сомневалась, какого цвета выбрать платье. Сделала свой выбор в пользу черного — он более практичный», — отметила Ирина Зуева.

Спектакль «Летучая мышь» является классическим образцом танцевальной оперетты, воспевающей яркие эмоции, любовные переживания и семейные перипетии под торжественные мотивы вальса и польки. Музыкальное произведение, созданное знаменитым австрийским композитором Иоганном Штраусом в ХIХ веке, по-прежнему пользуется успехом у театральной публики.