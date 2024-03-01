Челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова завоевала «Большой шлем» в Ташкенте

Южноуральская спортсменка провела пять победных поединков в Узбекистане

Сабина Гилязова из Челябинска завоевала золото престижного международного турнира серии «Большой шлем» в Ташкенте. Сегодня, 1 марта, южноуральская спортсменка провела пять победных поединков в весовой категории до 48 кг на турнире в Узбекистане. Она завоевала трофей и заработала рейтинговые очки, необходимые для квалификации на Олимпийские игры-2024 в Париже, сообщает Федерация дзюдо России.

На турнире «Большой шлем» в Ташкенте заявились 420 спортсменов из 66 стран. В первый день турнира были разыграны пять комплектов наград. В весовой категории до 48 кг среди женщин выше всяких позвал выступила челябинка Сабина Гилязова. Лидер российской сборной в легком весе подтвердила, что является одной из самых сильных и стабильных дзюдоисток планеты.

На татами в столице Узбекистана южноуральская спортсменка провела пять победных поединков, поочередно выбив из борьбы соперниц из Азербайджана, Казахстана, Испании и Монголии. В решающей финальной схватке Сабине Гилязовой противостояла еще одна дзюдоистка из Казахстана — призер Азиатских игр-2023 Абиба Абужакынова. Наша спортсменка справилась с сильной соперницей и стала победителем турнира.

Турнир серии «Большой шлем» в Ташкенте (Узбекистан).

Женщины. Весовая категория до 48 кг. Выступление Сабины Гилязовой:

1 круг. Сабина Гилязова — Конул Алиева (Азербайджан) — победа

2 круг. Сабина Гилязова — Галия Тынбаева (Казахстан) — победа

Четвертьфинал. Сабина Гилязова — Джулия Фигероа (Испания) — победа!

Полуфинал. Сабина Гилязова — Баасанхуу Бавуудорж (Монголия) — победа!!

Финал. Сабина Гилязова — Абиба Абужакынова (Казахстан) — победа!!!

Отметим, что в прошлом году Сабина Гилязова несколько раз поднималась на пьедестал почета международных турниров по дзюдо. Кроме того, она завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. Причем, она стала второй в карьере для спортсменки.