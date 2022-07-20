Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский выйдет на старт Парижского полумарафона

Он пригласил всех желающих принять участие в забегах

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский сообщил, что примет участие в Парижском полумарафоне, который пройдет 20 августа в Челябинской области. Титулованный спортсмен пробежит одну из дистанций, он пригласил южноуральцев присоединиться к мероприятию, сообщает региональный Минспорт.

Организаторы Парижского полумарафона — 2022 в Челябинской области приготовили для участников несколько дистанций разной сложности. Среди них пять беговых дисциплин: 150 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км, а также велозаезд на 10 км и скандинавская ходьба на 5 км. Планируется, что в общей сложности в Парижском полумарафоне выступят около 2100 любителей бега из разных уголков страны. Регистрация на участие уже стартовала, пройти процедуру можно на сайте.

«Уважаемые любители бега! Приглашаю вас принять участие в Парижском полумарафоне. Этот уникальный трейловый забег стартует 20 августа от Эйфелевой башни в Челябинской области. На пути к финишу — степной ландшафт, спортивный азарт и дружелюбная атмосфера. Проверьте свои силы на дистанциях разной сложности. Ждем всех — независимо от возраста, уровня подготовки и сферы деятельности. До встречи на дистанции в уральском Париже!» — сказал в своем видеообращении Юрий Борзаковский.

В этом году мероприятие пройдет под новым девизом с двойным смыслом: «Твое второе дыхание». Именно оно помогает найти в себе силы марафонцам, чтобы преодолеть себя и завершить дистанцию. И именно так, после июльского пожара в прошлом году, обретает вторую жизнь Парижский полумарафон.

Организаторами соревнований выступят министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, региональный Фонд поддержки спорта и Федерация легкой атлетики Челябинской области.