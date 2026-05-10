Владимир Путин наградил спасавшую жизни бойцов СВО медсестру из Челябинска

Медик трижды работала в военном госпитале в Луганске

Президент России Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского старшую медсестру клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Олесю Гаврилову. Указ размещен на портале официальной правовой информации.

Медик трижды ездила в зону спецоперации и спасала жизни бойцов, нередко под ракетными обстрелами. Глава государства отметил ее высокий профессионализм и самоотверженность при оказании помощи в экстремальных условиях.

Ранее Олеся Гаврилова рассказывала журналистам медиахолдинга «Первый областной» о своей работе в военном госпитале в Луганске. Туда в командировку медсестра ездила три раза.