До −3 опустилась температура в Челябинской области в ночь на 10 мая

В регионе резко похолодало из-за прохождения холодного фронта

В Челябинской области в субботу, 9 мая, утром еще было +25 градусов, а уже вечером похолодало до +10. В ночь на воскресенье температура и вовсе рухнула до −3 градусов, говорится в ежедневной сводке, опубликованной на сайте Челябинского Гидрометеоцентра.

«9 мая наблюдалась ветреная погода, порывы достигали 21 метра в секунду. Днем в отдельных районах прошли кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем была +17...+25°С, ночью — от 0 до +3°С, в горах и низинах наблюдались заморозки до −3°С»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной резкого похолодания стало прохождение через территорию региона холодного фронта. Его влияние на погоду сохранится и сегодня, 10 мая: температура воздуха поднимется максимум до +13 градусов. В ночь на 11 мая местами вновь ожидаются заморозки.