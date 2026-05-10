Газета «Карталинская новь» отмечает 95‑летие

Издание отличается теплой интонацией и объективностью

Сегодня, 10 мая, газете Карталинского округа «Карталинская новь» исполняется 95 лет. Вот уже почти век журналисты издания знакомят местных жителей с интересными историями земляков, освещают важные темы и, конечно, рассказывают о важных событиях округа и региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников газеты с праздником и отметил, что «Карталинская новь» отличается объективностью и теплой интонацией, благодаря чему завоевала доверие и любовь читателей.

«Бережно сохраняя традиции отечественной журналистики, редакция успешно развивает сайт и группы издания в социальных сетях. Газета „Карталинская новь“ и сотрудники редакции неоднократно становились лауреатами региональных и федеральных профессиональных конкурсов, и эти достижения, безусловно, подтверждают высокий уровень издания»,— подчеркнул глава региона.

Так, «Карталинская новь» дважды входила в список «10 лучших газет России». Также профессиональное сообщество отмечало дизайн газеты и обратную связь.

В юбилейный год Алексей Текслер пожелал сотрудникам издания вдохновения и дальнейшего развития.

Первый выпуск газеты вышел 10 мая 1931 года. Тогда она называлась «На боевом посту». Издание учредили решением Полтавского райкома партии для освещения хода строительства колхозов, стахановского движения. В годы войны главными темами публикаций были подвиги уральцев на фронтах. В 1962-м его переименовали в «Советское село», а современное название издание получило в 1965 году.

Газета выходит 3 раза в неделю тиражом до 7 тысяч экземпляров.