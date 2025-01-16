Олимпийская чемпионка Анна Чичерова даст мастер-класс челябинским легкоатлетам

А еще посетит мемориал Лукашевича и Середкина с участием звезд сборной России

Завтра, 16 января, в Челябинске стартует 43‑й по счету мемориал Лукашевича и Середкина по прыжкам в высоту и с шестом. В соревнованиях выступят звезды российской легкой атлетики. А уже сегодня даст мастер-класс юным спортсменам олимпийская чемпионка Анна Чичерова. Титулованная спортсменка также посетит турнир в качестве почетного гостя, сообщают организаторы соревнований.

Олимпийская чемпионка — 2000 в Сиднее проведет мастер-класс для 30 юных атлетов из челябинских спортшкол в УСК УралГУФК. Анна Чичерова проведет разминку и покажет упражнения для развития гибкости, координации движений, а также разберет основы техники прыжка в высоту и подготовки к соревнованиям.

«Спортсменка также примет участие и в программе самого мемориала Ю. Лукашевича и В. Середкина в качестве почетного гостя. В утренней программе она поможет молодым участникам настроиться на прыжки и пообщается с ребятами в формате „вопрос — ответ“», — добавили в пресс-службе регионального Минспорта.

Напомним, что в этом году мемориал Лукашевича и Середкина в Челябинске пройдет в рамках второго этапа серии турниров по легкой атлетике «Снежная королева». Накануне мы рассказывали о том, какие спортсмены выступят в южноуральской столице.

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