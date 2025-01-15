Соревнования по прыжкам в Челябинске соберут звезд легкой атлетики

Мемориал Лукашевича и Середкина впервые пройдет в рамках этапа серии «Снежная королева»

В Челябинске все готово к проведению одних из старейших в России соревнований по прыжкам в высоту и с шестом — мемориалу Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина. В этом году они пройдут в 43-й раз и соберут звезд российской легкой атлетики. Впервые состязания пройдут в рамках серии турниров «Снежная королева». В них выступят чемпионы мира и Европы из России и Беларуси, сообщают организаторы соревнований.

Мемориал почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина пройдет 17 января в учебно-спортивном комплексе «Манеж» УралГУФК. Спортсмены выявят победителей в двух дисциплинах: в прыжке в высоту и с шестом.

Ежегодно соревнования в Челябинске собирают как начинающих атлетов, так и именитых спортсменов: победителей и участников Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы, победителей международных и российских соревнований. В 2024 году турнир вышел на международный уровень, впервые в нем приняли участие спортсмены из Беларуси. В этот раз гости из дружественного государства также выйдут в сектор для прыжков.

В этом году мемориал вошел в зимнюю легкоатлетическую серию — 2025. Он станет II этапом серии «Снежная королева». На турнире выступят именитые атлеты из России и Беларуси. Программа будет разбита на два блока. В утренней сессии будут выявлены лучшие среди юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет, юношей и девушек до 16 лет и среди ветеранов.

В вечерней сессии, которая стартует в 17:30, в сектор выйдут топовые атлеты из двух стран. Состязания пройдут под музыку, которую выберут сами спортсмены. Шестовики выявят сильнейших в смешанном турнире, в котором женщины будут соревноваться наравне с мужчинами с гандикапом в 1 метр.

Ожидается, что в турнире по прыжкам в высоту примут участие чемпион мира в помещении Данил Лысенко, призер чемпионата мира и Европы Илья Иванюк, чемпионка Игр БРИКС, чемпионка России Мария Кочанова, а также шестовики — победительница чемпионата Европы среди юниоров и юниорок Аксана Гатауллина, неоднократная чемпионка России Полина Кнороз, чемпион мира среди юниоров Матвей Волков (Беларусь) и другие.

Организаторами соревнований выступят Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), а также региональный Минспорт, Федерация легкой атлетики Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта.

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