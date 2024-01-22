Два рекорда и одно фиаско: фотособытия мемориала Лукашевича и Середкина

На турнире в Челябинске проявили себя прыгуны с шестом Полина Кнороз и Матвей Волков

Два новых рекорда были установлены на мемориале Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту и с шестом в Челябинске. Их обладателями стали Полина Кнороз и Матвей Волков, преодолевшие планку на высоте 4,71 и 5,81 м соответственно. Но не все лидеры российской легкой атлетики сумели подтвердить свой класс. В секторе для прыжков в высоту неудачно выступила олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, показавшая лишь третий результат.

Всероссийские соревнования, посвященные памяти Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина, по традиции открывали новый легкоатлетический сезон для сильнейших прыгунов в высоту и с шестом. В этом году помимо российских звезд на турнир в Челябинск прибыли сильные атлеты из Беларуси.

В общей сложности на соревнованиях в УСК УралГУФК выступили 144 спортсмена из 17 регионов. Они разыграли 15 комплектов наград в разных возрастных категориях в двух дисциплинах легкой атлетики.

Один из них, Матвей Волков, стал героем состязаний в прыжках с шестом. Здесь мужчины состязались за победу наравне с женщинами. Гандикап между ними составлял 1 метр. Сначала шквал аплодисментов на трибунах вызвала Полина Кнороз. Спортсменка из Москвы установила новый рекорд соревнований, прыгнув «чисто» на 4,71 м.

Однако этого, как оказалось, было мало для победы. В следующем прыжке взлетел на 5,81 м спортсмен из Беларуси Матвей Волков. Он установил новый рекорд мемориала в прыжках с шестом среди мужчин. Бронзовыми призерами в этом виде программы стали Михаил Шмыков (Иркутск) и Александр Соловьев (Москва). Обоим покорилась планка на высоте 5,61 м.

Мемориал Лукашевича и Середкина. Челябинск-2024. Прыжки с шестом, микст. Результаты:

1. Матвей Волков (Беларусь) — 5,81 м.

2. Полина Кнороз (Москва) — 4,71 м.

3. Михаил Шмыков (Иркутская область) — 5,61 м.

4. Александр Соловьев (Москва) — 5,61 м.

В секторе для прыжков в высоту среди мужчин получилась упорная борьба между двумя главными фаворитами соревнований. Здесь исход борьбы решился на высоте 2,28 м.

Победу одержал Данил Лысенко из Москвы. Серебряную медаль завоевал Илья Иванюк, представляющий Брянскую и Смоленскую области. А замкнул тройку призеров челябинец Никита Анищенков с результатом 2,26 м.

Мемориал Лукашевича и Середкина. Челябинск-2024. Прыжки в высоту. Мужчины. Результаты:

1. Данил Лысенко (Москва) — 2,28 м.

2. Илья Иванюк (Брянская область / Смоленская область) — 2,28 м.

3. Никита Анищенков (Москва / Челябинская область) — 2,26 м.

Но главный сюрприз ждал зрителей в состязаниях женщин-высотниц. Здесь безусловным фаворитом была олимпийская чемпионка Мария Ласицкене. Однако подтвердить этот статус ей не удалось. Она не смогла прыгнуть выше 1,90 м и показала лишь третий результат.

На этой же высоте остановилась Наталья Спиридонова, ставшая серебряным призером. А победительницей соревнований стала еще одна спортсменка из Беларуси, Карина Демидик. Она взяла высоту 1,92 м.

Мемориал Лукашевича и Середкина. Челябинск-2024. Прыжки в высоту. Женщины. Результаты:

1. Карина Демидик (Беларусь) — 1,92 м.

2. Наталья Спиридонова (Москва / Псковская область) — 1,90 м.

3. Мария Ласицкене (Московская область / Кабардино-Балкария) — 1,90 м.