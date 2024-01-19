Мария Ласицкене станет главной звездой мемориала Лукашевича и Середкина в Челябинске

Олимпийская чемпионка выступит на соревнованиях по прыжкам в высоту

Сегодня, 19 января, в челябинском УСК УралГУФК стартует один из старейших на Южном Урале турниров по легкой атлетике — мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту и с шестом. В нем примут участие звезды российской легкой атлетики во главе с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене. Впервые выступят на соревнованиях и сильнейшие спортсмены из Беларуси, сообщает региональная федерация легкой атлетики.

Мемориал Лукашевича и Середкина в Челябинске по традиции собирает звездный состав участников. Лидеры сборной России в полном составе охотно принимают приглашения организаторов по нескольким причинам, главная из которых — высокий уровень организации турнира и топовый состав участников соревнований. В этом году впервые на соревнованиях выступят и сильные спортсмены из Белоруссии. Уровень их подготовки позволит придать дополнительный интерес и конкуренцию в борьбе за медали состязаний.

И все же главными звездами предстоящего мемориала будут не они, а сильнейшие российские спортсмены. Выступят на соревнованиях олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, чемпион мира Данил Лысенко, призер чемпионатов мира и Европы Илья Иванюк. Все трое выступят в секторе для прыжков в высоту.

В турнире прыгунов-шестовиков ожидается острое соперничество между Аксаной Гатауллиной и Полиной Кнороз. Кстати, они будут состязаться наряду с мужчинами в смешанном формате — гандикап между мужчинами и женщинами составит ровно 1 метр. У прыгунов в высоту победители и призеры будут определяться отдельно в мужском и женском турнирах.





Начало вечерней сессии соревнований в 17:30. Турнир пройдет в УСК УралГУФК (ул. Энгельса, 22). Билеты можно приобрести в зрелищных кассах города. В прямом эфире трансляция будет доступна на сайте 1obl.tv.

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