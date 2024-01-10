Легкоатлеты из Беларуси впервые выступят на мемориале Лукашевича-Середкина в Челябинске

Они поборются за награды в секторах для прыжков в высоту и с шестом

На традиционном Мемориале Лукашевича и Середкина по прыжкам в высоту и с шестом в Челябинске выступят не только звезды российской легкой атлетики, но и гости из Беларуси. Организаторы турнира сообщили, что представители дружественного государства ответили согласием на участие в соревнованиях, которые пройдут 19 января в учебно-спортивном комплексе УралГУФК, сообщает региональный Минспорт.

Один из старейших турниров по легкой атлетике пройдет в Челябинске в 42-й раз. Уже несколько десятков лет на мемориале Лукашевича-Середкина соревнуются только топовые прыгуны. Спортсмены выявят победителей в двух дисциплинах: в прыжке в высоту и с шестом. В секторе для прыжков с шестом пройдет смешанный турнир, в котором женщины состязаются наравне с мужчинами с гандикапом в 1 метр.

Предварительное согласие на участие в турнире дала и одна из самых титулованных российских спортсменок — олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Кроме нее планирует выступить на турнире в Челябинске чемпион мира Данил Лысенко и призер чемпионатов мира и Европы Илья Иванюк. В секторе для прыжков с шестом за медали поборются победительница чемпионата Европы Аксана Гатауллина и многократная чемпионка страны Полина Кнороз.

Приедут на Южный Урал и топовые легкоатлеты из Беларуси. Среди них бронзовый призер Олимпийских игр Максим Недосеков, победительница командного чемпионата Европы Карина Демидик, чемпион мира среди юниоров Матвей Волков и другие титулованные спортсмены.

«Мы каждый год с нетерпением ждем эти соревнования и спортсменов. Мое личное желание — как можно лучше организовать турнир, в том числе для нашей молодежи. У нас всегда звездный состав, это привлекает зрителей и молодых спортсменов. Хочется, чтобы память, традиции и праздник спорта продолжались и дальше!»— отмечает организатор турнира Юлия Середкина.

Добавим, в прошлом году на мемориале был установлен рекорд турнира по количеству участников. В соревнованиях выступили 158 спортсменов из 19 регионов РФ. Спортсмены из Челябинской области завоевали 5 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых медалей. В секторе для прыжков в высоту не было равных олимпийской чемпионке Марии Ласицкене и чемпиону мира в помещении Данилу Лысенко. В секторе для прыжков с шестом прошел смешанный турнир, победительницей которого стала Полина Кнороз.

Организаторами мемориала являются: Всероссийская федерация легкой атлетики, Федерация легкой атлетики Челябинской области при поддержке правительства Челябинской области и министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

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