Анна Матвеева: «У меня в карьере был сложный период, когда хотела бросить все»

Челябинская спортсменка рассказала, что ее заставило не уходить из шорт‑трека

Челябинка Анна Матвеева в шорт-треке выиграла многое на российском уровне: победы на этапах Кубка страны, титул чемпионки России, золотые медали на спартакиаде молодежи… Однако добиться серьезных успехов на международном уровне пока не удалось. В интервью Первому областному информагентству она рассказала о слагаемых успеха в шорт-треке, своих целях и задачах на предстоящую спартакиаду и вспомнила, как едва не ушла из большого спорта, когда не смогла отобраться на зимние Олимпийские игры.

«Мне есть куда расти и к чему стремиться»

— Анна, в шорт-треке долгое время в центре внимания была Екатерина Ефременкова, но она вышла замуж и теперь делает ставку на конькобежный спорт. Это дает тебе шанс стать первым номером сборной Челябинской области в шорт-треке.

— Я об этом даже не задумывалась, но постараюсь им стать.

— А у тебя не было желания попробовать себя в чем-то новом? Например, в том же конькобежном спорте?

— Нет, такого желания не возникало, пока вижу себя только в шорт-треке. Да и вопрос о совмещении уместно ставить, когда считаешь, что реализовал себя в каком-то виде спорта или тебе надоело или наскучило, я же пока такого не чувствую. Мне предстоит еще много работы, чтобы дорасти до топовых результатов.

— Но пришло осознание того, что уже добилась чего-то серьезного в этом виде спорта?

— С одной стороны, я понимаю, что определенных высоких результатов достигла. Но если смотреть глобально, то многими титулами я еще не обладаю. И если выходить за рамки медалей и результатов, у меня нет чувства полной реализованности в спорте. Другими словами, мне есть куда расти и к чему стремиться.

«Родители помогли разобраться в себе и не бросить спорт»

— Имеешь в виду провал в отборе к Олимпиаде-2022? Слышал, что ты очень сильно переживала и хотела даже уйти из спорта.

— Да, было дело. Отборочные соревнования к Олимпийским играм получились для меня болезненными. Хотя и понимала, что все к этому шло. Были разные моменты, которые повлияли на подготовку к этому старту. То есть мой результат был ожидаем, но я продолжала верить в чудо и надеяться, что все получится. Но в большом спорте так не бывает. А если и бывает, то очень редко.

— Слезы были?

— Не без этого. Это был один из переломных моментов в моей карьере. Да, я всерьез думала заканчивать со спортом. Была в растерянности и не знала, что делать дальше. Был и еще один сложный период, когда в 2020 году я «вышла» из юниорского возраста, стала выступать по взрослым. Начались проблемы психологического плана, что отражалось на результатах. Вроде и тренировалась в национальной сборной, но прогресса не было.

Хотя проблема была, конечно, во мне. Затем не прошла отбор в сборную и готовилась к олимпийскому отбору с другой командой. Но эффект был такой же, потому что проблемы остались, и я не смогла их решить. А затем мысли нахлынули: зачем мне все это, есть ли смысл вообще продолжать?

— Кто помог разобраться в этих мыслях?

— Родители, конечно! Они меня всегда во всем поддерживали, верили в меня. В этой конкретно ситуации они помогли мне посмотреть на проблему под другим углом. Ну, не попала я на эту Олимпиаду, и что? Будет еще следующая, будут другие старты… И нужно сделать выбор — бороться дальше или уходить. Как вы понимаете, выбрала первый вариант.

— А ты сама к этому не могла прийти?

— В том состоянии не могла. Эмоции были очень сильными. После неудач всегда видишь все немного в черном свете. По себе замечала, что наиболее верные решения принимаешь, когда можешь с разных сторон и без эмоций взглянуть на проблему.

«Мне психологически комфортно тренироваться дома»

— Анна, а как ты оказалась в шорт-треке? У тебя знакомство с ним было по любви?

— Нет, любовь эта пришла чуть позже. А сначала у мамы было желание отдать меня в спорт. Мне лет шесть было, когда она меня взяла за руку и повела в секцию по фигурному катанию. Но там меня «перехватил» тренер по шорт-треку. Он посоветовал попробовать свои силы в этом виде спорта. Так я здесь и осталась. И нисколько не жалею об этом. Даже сейчас получаю огромное удовольствие от тренировочного процесса. Он мне даже больше нравится, чем соревнования.

— Вот это да! Другие спортсмены сейчас усмехнутся: для большинства из них соревнования и есть то, ради чего они работают на тренировках.

— Безусловно, я тоже работаю ради результата на соревнованиях. Но эти состязания идут три-четыре дня, а подготовка к ним ведется годами. Я люблю сам процесс подготовки.

— Именно поэтому у тебя появилось желание работать самостоятельно, а не в сборной России?

— Не совсем так. Я вернулась к подготовке в регионе, потому что не попала в национальную команду. Желания ездить по сборам не было. После олимпийского отбора просто опустились руки, но родители нашли нужные слова и подтолкнули к тому, чтобы тренироваться самостоятельно — мол, терять все равно нечего. И постепенно ко мне вернулась вера в свои силы и удовольствие от процесса.

— Однако шорт-трек — это контактный вид спорта. И самостоятельные тренировки не смогут дать того эффекта, который дают занятия с соперницами по сборной. Например, отработка тактики, умения включаться в борьбу на последних метрах дистанции.

— Да, это так, но всегда можно найти выход. Ведь одна я работаю только на «сухих» тренировках, а на льду есть замечательная команда, и я благодарна тренерам и спортсменам, которые идут мне навстречу и помогают отрабатывать тактические моменты.

«У нас есть хорошие шорт-трекисты, но им рано выступать на взрослом уровне»

— Много в Челябинске спортсменок высокого уровня в шорт-треке? На слуху только четыре девушки, которые успешно выступают на российских соревнованиях: ты, Алдошкина, Береснева и Труханова…

— Да, а еще есть хорошие девочки 13—17 лет. Им пока еще рано выступать по взрослым, но они весьма перспективные.

— Но они пока не могут составить тебе серьезной конкуренции.

— А эта конкуренция мне особо и не нужна. Я вижу развитие в себе. Понимаю, что мне нужно делать, чтобы прогрессировать.

— Верно ли утверждение, что в шорт-треке чаще побеждает тот, кто хорошо работает головой?

— Скорее 50 на 50. Для хорошего результата должно сложиться все: техника, тактика, физика и психология. Одно без другого не позволит показать максимальный результат. Конечно, если спортсмен хорошо готов функционально и превосходит по форме остальных, то у него будет больше вариантов для ведения забега и в целом форма может компенсировать тактические ошибки.

— А как же фраза, что «шорт-трек — это быстрые шахматы на льду»?

— С этим утверждением соглашусь. Здесь необходимо быстро принимать решения и просчитывать действия соперников.

— Ты в шахматы играешь?

— Не играю, но хотела бы научиться.

— На Всероссийской зимней спартакиаде мы будем ждать от тебя красивой партии?

— Буду делать все возможное, чтобы показать максимальный результат. Хочу выступить так, как это умею делать. Конечно, с нетерпением жду предстоящую спартакиаду, тем более состязания по шорт-треку будут проводиться в Челябинске. Хочется порадовать руководство и зрителей красивой борьбой и хорошим результатом.

Фото Союз конькобежцев России (russkating.ru) и из личного архива Анны Матвеевой.