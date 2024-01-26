Биатлонисты из Беларуси выступят на Всероссийской спартакиаде в Златоусте

Тренерский штаб команды определился с составом команды на соревнования

На состязаниях по биатлону на Всероссийской зимней спартакиаде выступят спортсмены из Беларуси. Они получили приглашение на участие в соревнованиях от Союза биатлонистов России, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на заявление главного тренера белорусской команды Юрия Альберса. На состязаниях в Златоусте, которые пройдут с 10 по 18 февраля, выступят десять биатлонистов из дружественного государства.

Во Всероссийской зимней спартакиаде по 14 видам спорта, согласно положению о проведении соревнований, могли выступать только российские атлеты. Эти документы были опубликованы на сайте Центра спортивной подготовки РФ.

Однако волну негодования поднял известный российский телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев. В своих репортажах он неоднократно призывал допустить к спартакиаде биатлонистов из Беларуси. По его мнению, они придадут состязаниям дополнительную конкуренцию и интерес. Поддержал журналиста и уроженец Кусы четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс подтвердил российским СМИ, что его команда получила приглашение на участие во Всероссийской зимней спартакиаде. Между тем на сайте Союза биатлонистов России никакой информации об участии атлетов из дружественного государства до сих пор нет.

«Принято решение, что белорусская команда в составе десяти человек (пять мужчин и пять женщин) поедет на спартакиаду. У региональных российских команд такая же квота. Плюс тренеры поедут с сервисменами в полном составе. Ограничений нет. Планируем отправление туда 30 января, проведем на месте учебно-тренировочный сбор», — сообщил Юрий Альберс федеральным российским СМИ.

Вчера вечером, 25 января, стал известен и состав сборной Беларуси, который выступит на спартакиаде. В него вошли 10 биатлонистов:

мужчины: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Максим Воробей, Павел Белько;

женщины: Анна Сола, Ирина Лещенко, Дарья Кудаева, Елена Кулак, Динара Смольская.

«Неужели допустили? Неожиданно… Лучше, конечно, поздно, чем никогда, но решение запоздалое. Подготовка белорусов скомкана, но и в таком состоянии они шею нашей сборной точно намылят», — отреагировал на новость в своем телеграм-канале Дмитрий Губерниев.

Напомним, что состязания по биатлону на Всероссийской зимней спартакиаде состоятся с 10 по 18 февраля в лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Спортсменам предстоит разыграть 11 комплектов наград. Челябинская область впервые будет принимать соревнования топового уровня по этому виду спорта.