В Златоусте сделали граффити в поддержку Всероссийской зимней спартакиады

Автором стал челябинский художник Тимур «Бразил» Абдуллаев

«Сделали граффити в поддержку Всероссийской Спартакиады 2024. Биатлон и лыжи в Златоусте. Легкий коллаж из спортсменов в переходе на стадионе Ишмуратова. Работали с Лехой из Беларуси, он участник команды Graffiticrew»,

— отметил Тимур Абдуллаев.