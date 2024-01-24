В Златоусте в переходе стадиона имени С. Ишмуратовой сделали граффити в поддержку Всероссийской зимней спартакиады, которая пройдет с 9 по 18 февраля в пяти регионах. Автором граффити стал художник Тимур «Бразил» Абдуллаев, передает корреспондент ИА «Первый областной».
Тимур один из самых известных челябинских художников-граффитистов, постоянный участник фестивалей «Культурный код» и «Наш MURAL», автор большинства масштабных граффити-работ в Челябинске и городах Челябинской области.
«Сделали граффити в поддержку Всероссийской Спартакиады 2024. Биатлон и лыжи в Златоусте. Легкий коллаж из спортсменов в переходе на стадионе Ишмуратова. Работали с Лехой из Беларуси, он участник команды Graffiticrew», — отметил Тимур Абдуллаев.
Напомним, что во Всероссийской зимней спартакиаде примут участие более 2500 сильнейших спортсменов страны. Челябинская область примет состязания по восьми видам спорта: горнолыжному и конькобежному спорту, шорт-треку, биатлону, фристайлу, сноуборду, фигурному катанию и женскому хоккею.
Они пройдут в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Кусе. Хедлайнером церемонии открытия Всероссийской зимней спартакиады станет Niletto, а ведущим мероприятия будет олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
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