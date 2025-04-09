На РМК-Арене в Челябинске откроют филиал бойцовского клуба «Архангел Михаил»

Курировать его будет топовый боец ММА Иван Штырков

Известный российский клуб единоборств «Архангел Михаил» откроет свой филиал в челябинской РМК-Арене. Знаменитый боец ММА и капитан екатеринбургской команды Иван Штырков, посетив строящийся объект, высоко оценил его потенциал. Титулованный спортсмен остался в восторге от увиденного и заверил, что РМК-Арена станет центром притяжения юных ребят и даст мощный толчок в развитии боевых единоборств в Челябинской области.

Экскурсию по РМК-Арене для Ивана Штыркова провел директор спорткомплекса Николай Сандаков. Вообще-то боец ММА за годы карьеры посетил немало топовых спортивных объектов, на многих из них он проводил бои.

Но в Челябинске не скрывал своего восхищения. Уже на стадии ознакомления с проектом Иван Штырков смог ощутить масштаб и уникальность РМК-Арены. А оказавшись внутри спорткомплекса, был приятно поражен.

«Мурашки по коже от положительных эмоций! Такие проекты — это чудо! Здесь все продумано до мелочей, учитываются все детали. Такой спорткомплекс однозначно будет одним из лучших в России и станет большим подарком для всех жителей Челябинска», — отметил Иван Штырков.

Николай Сандаков прошел с гостем по всем этажам арены, показал, где будут располагаться входная группа и медиафасад, большая и малая арена, медиацентр, аэротруба, фитнес-зал и медицинский центр. И, конечно же, показал бойцу ММА просторный зал на 4500 квдратных метров для занятий единоборствами. Именно здесь и будет базироваться филиал бойцовского клуба «Архангел Михаил», капитаном которого является Иван Штырков.

Планируется, что на базе клуба будут развивать семь видов единоборств, но основной упор будет сделан на ММА. Кстати, на сегодняшний день в Челябинской области более 2000 детей занимаются этим видом спорта. По словам Ивана Штыркова, открытие филиала в Челябинске — это важный и нужный шаг в плане развития боевых видов единоборств в регионе.

«Знаете, немногие ребята и их родители имеют возможность ездить в Академию единоборств в Екатеринбург. В скором времени у них все это будет в Челябинске, у спортсменов появится необходимая база для тренировок и развития», — добавил Иван Штырков.

Стоит отметить, что команда «Архангел Михаил» базируется в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. В ее состав входят 44 бойца. В 2024 году они провели 93 поединка, в которых одержали 71 победу. Топовые бойцы клуба представлены в крупнейших мировых промоушенах — UFC, ONE FC, RCC, Fight Nights, Karate Combat и других.

Главными звездами команды являются Иван Штырков, Петр Ян, Кямран Набати, Тагир Халилов, Александр Саранский, Николай Коваленко, Мамуса Усубян и большая группа перспективных бойцов, которых ожидают новые контракты с топовыми промоушенами.

«Это мощная спортивная организация, которая на сегодняшний день является локомотивом развития боевых единоборств в России. Важно и то, что „Архангел Михаил“ уделяет большое внимание духовному воспитанию молодежи, формирует у нее правильные и нужные ценности. И будет здорово, что филиал этого спортклуба будет представлен в Челябинске», — считает директор РМК-Арены Николай Сандаков.

Важно и то, что на базе РМК-Арены челябинские топовые бойцы смогут не только тренироваться, но и получать соревновательную практику. Возможности спорткомплекса позволят здесь проводить ивенты самого высокого уровня. Фитнес-клуб и медико-восстановительный центр, площадки для занятий различными видами спорта помогут атлетам также разнообразить свой тренировочный процесс.

По словам Николая Сандакова, готовность строительства РМК-Арены на сегодняшний день составляет 75%. В финальной стадии проходит монтаж аэротрубы, ведутся установка воздуховодов и отделочные работы на основных площадках комплекса. Сбоев по графику нет, сдача объекта запланирована на конец 2026 года.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что будет из себя представлять РМК-Арена, посетив стройку спортивного объекта в ноябре 2023 года. Стоит учесть, что это первоначальный проект, в нем произошли небольшие изменения, но общая концепция осталась той же. В этом материале мы показали то, как представлены подобные спортивные объекты в других регионах страны и пришли к выводу, что РМК-Арена будет одной из лучших в этой линейке.

Фото и коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)