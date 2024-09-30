«РМК-Арену» в Челябинске планируют вывести на самоокупаемость через год после ее открытия

Об этом сообщил Николай Сандаков в рамках пресс-тура для журналистов по спорткомплексу

Сегодня, 30 сентября, был организован пресс-тур для журналистов по «РМК-Арене». Руководитель спорткомплекса Николай Сандаков провел для них экскурсию и рассказал о том, какие площадки будут располагаться внутри арены. Ее сдадут в эксплуатацию в конце 2025‑го — начале 2026 года. А уже через год после открытия спорткомплекс планируют вывести на самоокупаемость. Побывали на главной спортивной стройке города и наши корреспонденты.

Итак, каркас здания «РМК-Арены» завершен. И это главная новость дня для прибывших на пресс-тур по спорткомплексу журналистов. Строители уже выполнили устройство железобетонного каркаса здания, смонтировали металлоконструкции и завершили кладку наружных и внутренних стен. Начался второй этап — внутренние отделочные работы.

Экскурсию журналистам по спорткомплексу провел его руководитель Николай Сандаков. Он же — президент БК «Челбаскет» и региональной федерации баскетбола. У здания арены он рассказал в общих чертах о том, что будет представлять из себя спортивный объект, а также добавил об архитектурных решениях фасада здания.

«Внешний дизайн „РМК-Арены“ будет выполнен в стиле хай-тек, а сам фасад украсят три светодиодных экрана суммарной площадью около 1000 квадратных метров, в том числе над центральным входом в арену будет смонтирован первый в России экран с медиастеклом. Мы рассчитываем, что наш спорткомплекс станет визитной карточкой города», — добавил Николай Сандаков.

Уже внутри журналисты по достоинству оценили масштаб выполненных работ. В главном холле здания просторно, именно здесь будет основной поток зрителей. Но в случае необходимости будут открыты еще две входные группы. Все зависит от значимости спортивно-массового или культурного мероприятия и интереса к нему со стороны зрителей.

Даже Николай Сандаков, кажется, находится под впечатлением от архитектурных решений проектировщиков. Он смотрит вверх под своды арены как будто в первый раз. Хотя ему не привыкать проводить здесь экскурсии почетным гостям.

Идем чуть вглубь и попадаем к одной из главных «фишек» арены — уникальной аэротрубе. В ней можно будет проводить соревнования самого высокого уровня по парашютному спорту. Но открыта она будет не только для спортсменов, но и для всех желающих.

«Уже смонтирован механизм, который будет распределять в аэротрубе воздушные потоки. Его мощность позволит поднять над землей до 20 человек. Сейчас мы готовимся к установке стеклянной полетной зоны высотой порядка 20 метров», — отметил руководитель монтажных работ по установке аэротрубы Роман Мухин.

Кстати, эта аэротруба для парашютного спорта по величине вторая в России. Подняться в воздух здесь можно на высоту до 20 метров, а диаметр сооружения — 4,8 метра. Причем наблюдать за тем, как люди взмывают в воздух, можно будет как внутри, так и снаружи спорткомплекса.

«РМК-Арена» располагает двумя залами — большим и малым. Второй из них будет использоваться как тренировочная площадка. Кроме того, возможно здесь и проведение официальных матчей по командным видам спорта. Таким, которые не собирают большой зрительской аудитории. Действительно, зачем отправлять на большую арену, скажем, волейболистов челябинского «Динамо», если клуб пока не собирает аншлаги даже в ДС «Метар-Спорт»?

Кроме того, разместятся в спорткомплексе современный фитнес-центр и просторный зал для единоборств. Отсюда, кстати, открывается шикарный вид на городской бор.

Там вовсю работает техника: уже начаты работы по возведению теннисного центра и площадки для экстремальных видов спорта. Видим дальше и вантовый мост через реку Миасс в городской бор.



Журналисты воодушевились, когда им показали макет будущего медиацентра. В нем все будет сделано по современным стандартам. Условия для работы у представителей СМИ будут шикарные. Сделал пару шагов — и перед тобой открывается панорама большой арены, где и будут происходить основные спортивные события, концерты звезд российской эстрады и т. д.

Кстати, увидеть и представить то, как это все может выглядеть в недалеком будущем, спортсмены могли уже сегодня. Для них руководство комплекса приготовило сюрприз: в большой арене установили временную площадку для баскетбола 3×3. Здесь сыграли товарищеский матч команды «Курчатов» и «Стелла СКСО» из Екатеринбурга. Об этом мы рассказали в предыдущем репортаже.





Кстати, не остались равнодушными к происходящему и строители. Они с верхних ярусов арены внимательно наблюдали за баскетбольным поединком.



Напомним, что уже известны сроки строительства спортивно-зрелищного комплекса — «РМК-Арену» планируют открыть в конце 2025‑го — начале 2026 года. Пятиэтажное здание площадью более 48 тысяч квадратных метров станет главной спортивной площадкой на Южном Урале. В ней можно будет проводить как соревнования международного уровня с возможностью комфортного размещения пяти тысяч болельщиков, так и массовые концертные мероприятия на 8 тысяч зрителей.





В проекте «РМК-Арены» будут локации для занятий единоборствами и игровыми видами спорта: бокс, кикбоксинг, боевое самбо, греко-римская борьба, дзюдо, вольная борьба, ММА, баскетбол и волейбол. Согласно прогнозам, уникальный спорткомплекс смогут ежемесячно посещать порядка 100 тысяч человек, в локациях комплекса планируется проводить до 250 мероприятий ежегодно.

Фото: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)

Видео: Лилия Полякова (ИА «Первое областное»)