Почему «РМК-Арена» станет лучшим спорткомплексом в России

Рассказываем и показываем, в чем сходства и различия челябинского комплекса от других проектов

Развитие профессиональных спортивных команд подтолкнуло к тому, что в разных городах страны стали появляться универсальные арены, на которых можно проводить как спортивные, так и культурно-массовые мероприятия. Одну из таких строят прямо сейчас в Челябинске. «РМК-Арену» планируют сдать в эксплуатацию к 2025 году. Мы изучили возможности и характеристики других подобных спорткомплексов, чтобы придти к выводу: на Южном Урале будет уникальный объект топового уровня и совершенно точно один из лучших в России.

«ВТБ-Арена» (Москва)



Одна из самых крупных и современных арен в России. Под сводами комплекса размещены два спортивных объекта — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина и Универсальный спорткомплекс. Первый случай нас в данном случае не интересует: футбол — это совсем другая история. А вот о второй площадке поговорим отдельно.

Прежде всего Универсальный комплекс ВТБ-Арены задействован хоккейным клубом «Динамо». Здесь бело-голубые проводят домашние матчи чемпионата КХЛ. То есть в большинстве своем она предназначена для проведения мероприятий на ледовой площадке. Так, здесь проводились различные ледовые шоу по фигурному катанию и даже кулачные турниры по боям на льду.

И все же изредка, по очень уж весомым поводам, арена трансформируется для проведения других мероприятий (кстати, вместимость площадки в зависимости от ивента может составлять от 8000 до 14 000 человек). Происходит это редко, но как говорится, метко. Так, 19 февраля 2023 года здесь прошел Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Аналогичное мероприятие планируется провести на арене и в 2024 году. Причем, уже на следующий день после баскетбольное шоу состоится... матч чемпионата МХЛ между командами «Динамо» и «СКА-1946». Любопытно было бы узнать: кому он интересен и сколько зрителей соберет это «мегасобытие»?

В итоге «ВТБ-Арена» здесь и сейчас — самая вместительная площадка для проведения игр по командным видам спорта. Но это в теории. На практике же она теряет свою значимость и актуальность для представителей баскетбола, волейбола, мини-футбола или гандбола.

«Белгород-Арена» (Белгород)



Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс был открыт в мае 2021 года. Площадь основного зала (8800 кв. м.) позволяет проводить множество спортивных мероприятий. Однако в Белгороде на самом высоком уровне в командных видах спорта представлен только мужской волейбол. «Белогороье» выступает в Суперлиге российского чемпионата. Сильных мужских и женских команд по баскетболу, мини-футболу, гандболу в городе просто нет.

Посещаемость волейбольных матчей в Белгороде оставляет желать лучшего. Команда хоть и показывает достойные результаты (высоко в турнирной таблице не забирается, на дно не падает), не может собрать на своих даже топовых матчах и 10% от вместимости арены. Зачем городу нужен был такой большой спортивный объект можно только догадываться. Ситуацию спасает то, что арену используют под культурно-зрелищные мероприятия. В этом году, например, были запланированы, но перенесены концерты Niletto, Zivert и Григория Лепса. Много зрителей здесь собрал и финал чемпионата России по компьютерному спорту.

«Баскет-холл» (Краснодар)

А это яркий пример того, как спортивный объект становится достопримечательностью города. Да, в Краснодаре есть и суперкрутая футбольная арена, но и «Баскет-Холл» стал визитной карточкой крупного мегаполиса.



Открылось спортсооружение в 2011 году. Сам факт его предназначения заключен в названии объекта. Это прежде всего площадка для проведения баскетбольных матчей. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, если учесть, что местный БК «Локомотив-Кубань» может соответствовать самым высоким стандартам. Волейбольные женская и мужская команда явно не дотягивают до топового уровня и не в состоянии собирать и 10% зрителей от вместимости арены.

Ну, а что касается баскетбола, то он здесь пользуется большим спросом и зрительским интересом. Домашние матчи «Локомотива-Кубань» в Единой лиге ВТБ практически всегда собирают полные трибуны. Состоялось здесь и мегасобытие: в 2018 году «Баскет-Холл» принял матч национальных сборных России и Франции — заключительную игру квалификации к Кубку мира. Этот поединок собрал 7200 зрителей.

«КСК-Арена» (Санкт-Петербург)

Болельщики хорошо знают этот спорткомплекс в Санкт-Петербурге под другим названием — «Сибур-Арена». Однако с недавних пор он носит имя «КСК-Арена». Не будем углубляться в причины таких перемен, но как бы этот спорткомплекс не назывался, его можно назвать одним из самых современных для проведения игр по командным видам спорта.

Удобное географическое расположение, размещение зрительских трибун (с любой точки главная площадка как на ладони), инфраструктура и подтрибунные помещения делают ее комфортной для зрителей. Кроме того, «КСК-Арена» многофункциональная и может принимать соревнования по различным видам спорта. Благо, в Санкт-Петербурге есть сильные профессиональные клубы в баскетболе, волейболе, гандболе, мини-футболе...

Однако на практике в «КСК-Арене» выступает, по сути, только мужской баскетбольный клуб «Зенит». Но и этого вполне достаточно для того, чтобы собирать полные трибуны и предоставлять зрителям всю гамму эмоций от просмотра любимой команды. Аншлаги собирали и теннисный турнир St. Petersburg Open, Всемирные игры боевых искусств, вечера по профессиональному боксу и ММА.

Что касается других питерских команд, то мужской волейбольный клуб «Зенит» чаще проводит свои домашние матчи в Академии волейбола Платонова (1500 зрителей), Аналогично и с гандболом. Питерский клуб «Зенит» (экс-«Университет Лесгафта-Нева») принимает соперников в суперлиге в Межвузовском учебно-спортивном центре.

УДС «Молот» (Пермь)

Один из старейших спортивных объектов страны, который долгие годы верой и правдой служил для хоккейного клуба «Молот». Пермская команда и сейчас проводит там домашние матчи, но теперь делит местный Дворец спорта с баскетбольным клубом «Парма». Остается только догадываться, как в одном месте уживаются два этих разных вида спорта. Но очевидно, что это накладывает большие проблемы: стелить паркет на лед требует много времени, сил и ресурсов.

В Перми спортом номер один продолжает оставаться футбол. Зато баскетбол, похоже, выиграл борьбу за зрителя у хоккея. И это при том, что в сезоне-2022/2023 УДС «Молот» побил рекорд посещаемости чемпионата ВХЛ — 5920 зрителей на матче плей-офф! Зато на играх баскетбольной «Пармы» в Перми почти всегда аншлаг. Редко когда пермский клуб собирает менее 6000 зрителей. А на матч против столичного ЦСКА в нынешнем сезоне УДС «Молот» поддерживали 7316 любителей баскетбола (и это при вместимости арены в 7 тысяч зрителей).

В этом году УДС «Молот» пережил очередную реконструкцию: были обновлены фасад здания, сделан «косметический» ремонт внутренних помещений. Но проблема остается той же: городу нужна еще одна арена, чтобы развести два вида спорта из-под одной крыши. Кстати, разговоры об этом уже ведутся. Есть предварительный проект строительства современной 10-тысячной хоккейной арены, которую планируют построить к 2026 году. В таком случае местный баскетбольный клуб получит постоянную прописку и станет полновластным хозяином хоть и старенького, но уютного Дворца спорта «Молот».

«Баскет-холл» (Казань)

Ко Всемирной Универсиаде-2013 в Казани были построены множество современных спортивных комплексов. Одним из них и стал «Баскет-Холл», который и стал первым в России специализированным баскетбольным дворцом. Кроме того, он был взят за основу при проектировании и строительстве подобных объектов в Краснодаре и Калининграде.

Всем известно насколько хорошо развиты командные виды спорта в Казани. Сильными футбольными и хоккейными клубами с большими традициями они не ограничиваются. «Баскет-Холл» долгое время служил домашней ареной для баскетбольного клуба «Уникс», волейбольных команд «Зенит» и «Динамо-Ак Барс». Однако в столице Татарстана были введены в эксплуатацию еще несколько знаковых спортивных комплексов. Среди них, например, Центр волейбола «Казань» и Центр единоборств.

Волейбольные клубы из Казани переехали в новый дом, а «Баскет-Холл» стал выполнять свое основное предназначение. Кто знает, может быть, поэтому и местному «Униксу» в сезоне-2022/2023 удалось завоевать золотые медали Единой лиги ВТБ. В финальном матче казанцы сломили сопротивление «Локомотива-Кубань» (4-1).

Нельзя не отметить и еще одну важную особенность спорткомплекса. При малой посещаемости организаторы продают билеты только на нижний ярус трибун арены и только потом на балкон. Это позволяет не разрушать атмосферу спортивных мероприятий.

«Локомотив-Арена» (Новосибирск)



Это спортсооружение появилось во многом благодаря успешной игре волейбольной команды «Локомотив». После победы в Лиге чемпионов в 2013 году было подписано распоряжение Президента РФ о строительстве в Новосибирске современного волейбольного центра. Понадобилось семь лет для того, чтобы в октябре 2020 года ввести «Локомотив-Арену» в эксплуатацию.

Спорткомплекс состоит из двух зданий: основного трехэтажного (здесь и размещена главная арена на 5500 зрителей), а также двухэтажного тренировочного спортзала. Топовые события и большой зрительский интерес вызывают волейбольные матчи. И в этом нет ничего удивительного: местный «Локомотив» выступает в элитном дивизионе чемпионата страны. И кстати, после 8 сыгранных туров сейчас возглавляет турнирную таблицу!

Что касается баскетбола, то здесь все не так радужно. БК «Новосибирск», выступающий в Суперлиге, не смог завоевать зрителя. Поэтому выступает в менее вместительном СК «Север» (2200 посадочных мест). Аналогичная ситуация с женской командой «Динамо».

«Баскет-холл» (Москва)

Входит в состав крупнейшего в Москве спорткомплекса «Мегаспорт». Расположен на особо охраняемой территории парка «Москворецкий» на живописном берегу гребного канала. В самом ядре четырехэтажного здания — центральная арена на 5000 зрителей. Здесь проводят свои матчи мужские баскетбольные клубы ЦСКА и МБА, женская команда «Динамо», а также мужские клубы «Динамо» (волейбол) и ЦСКА (гандбол).

Московский «Баскет-Холл» помимо центральной арены располагает также 4 тренировочными площадками. И в этом огромный плюс для представителей столичных команд по баскетболу, волейболу и гандболу. Они могут планировать тренировочный процесс и проводить занятия в удобное для них время.

Впрочем, есть и один очевидный недостаток московского «Баскет-Холла». Далеко не все матчи чемпионата страны собирают солидную аудиторию. Московский зритель избалован спортивными событиями, поэтому и руководителям команд приходится придумывать различные плюшки, чтобы как-то привлечь болельщиков на арену.

Дворец игровых видов спорта (Екатеринбург)

Три года подряд, с 2004 по 2006 годы, ДИВС в Екатеринбурге признавался лучшим спортивным сооружением России. Появление такого универсального спорткомплекса в 2003 году стало большим событием для любителей спорта в Екатеринбурге. Он стал домашней площадкой для баскетбольных и волейбольных мужских и женских команд. Любопытно, что и построен был ДИВС за рекордно короткие сроки — всего лишь за два года.

ДИВС прекрасно вписался в ландшафт набережной реки Исеть и является одной из достопримечательностей города. Долгие годы здесь радовали своей игрой и собирали полные трибуны женские команды «УГМК» (баскетбол) и «Уралочка» (волейбол). Но к громким титулам и победам первой местные болельщики уже давно привыкли, а вторая уже давно не является флагманом отечественного волейбола.

Сейчас фаворит у любителей спорта в Екатеринбурге (футбол и хоккей опускаем за скобки) — баскетбольный клуб «Уралмаш». В минувшем сезоне он выиграл Суперлигу, а в этом ярко дебютировал в Единой лиге ВТБ. Атмосфера на домашних матчах команды непередаваемая. Это могли по достоинству оценить и челябинские любители баскетбола, которые этой осенью отправились на выезд в соседний Екатеринбург, чтобы поддержать своих земляков Кирилла Писклова и Андрея Зубкова на матче «Уралмаш» vs «Зенит».

Вместо эпилога

Отметим, что в России есть и немало других интересных спорткомплексов, которые достойны внимания и включения в наш список. Среди них арены в Калининграде, Волгограде, Астрахани, Саратове, Нижнем Новгороде, Туле, Красноярске. Но все они, а также вышеперечисленные, по многим параметрам будут уступать челябинской «РМК-Арене».

Не верите? Убедитесь в этом сами, если прочтете материал, который мы готовили по этому поводу ранее. Здесь мы подробно рассказали о том, что будет представлять из себя «РМК-Арена», когда ее сдадут в эксплуатацию в 2025 году. Хотим акцентировать внимание на другом: мало построить современную арену, нужно еще сделать так, чтобы она регулярно собирала полные трибуны.

На первых порах, вне всяких сомнений, в «РМК-Арене» будут аншлаги. По крайней мере, «Челбаскет» способен их собирать. Но как быть, если с течением времени наши команды не будут показывать той игры и результата, которые от них ждут? Не хотелось бы повторить опыт некоторых команд и арен, в которых они выступают. Видеть печальную картину полупустых трибун — это совсем не то, чего мы все ждем. Впрочем, это уже совсем другая история. Уверен, что мысли по этому поводу у наших управленцев и руководителей спортклубов уже есть.

А в заключение посмотрите на такую вот красоту. Это крупнейшая в мире крытая арена. Находится она в Филиппинах, в городе Сьюдад-де-Виктория.

Вмещает она 55 тысяч зрителей! Вы не поверите, но почти все баскетбольные матчи национальной команды собирают аншлаги. Такие вот дела...

Фото: официальные сайты спорткомплексов «ВТБ-Арена», «Баскет-Холлы» в Москве, Краснодаре, Казани, «Арены-Новосибирск», ДИВС в Екатеринбурге, «КСК-Арены» в Санкт-Петербурге, «Белгород-Арены», УСК «Молот» в Перми, проект «РМК-Арены» в Челябинске.

Коллаж: Виталий Визаулин, ИА «Первое областное».

