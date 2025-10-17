Челябинскую РМК‑Арену будет обслуживать собственный ТВ‑комплекс

Новые технологии трансляции и более 60 камер погрузят зрителей в самую гущу событий на арене и за ее пределами

Челябинская РМК-Арена станет медиацентром мирового уровня. На спортивном объекте представили проект собственного телевизионного комплекса с более чем 60 ТВ-боксами, который позволит вести трансляции событий любого масштаба в качестве, соответствующем международным стандартам. Зрители получат уникальную возможность увидеть не только игру, но и закулисную жизнь арены, сообщает пресс-служба РМК-Арены.

«Зрители смогут увидеть не только ключевые моменты игры, но и эксклюзивные кадры из тренировочных локаций, конференц-залов и даже подтрибунных помещений. Телевизионная станция представляет собой полноценный комплекс, который имеет все необходимое для подключения камер, звукового и светового оборудования», — сообщает пресс-служба РМК-Арены.

Что это значит для зрителя? Полное погружение в атмосферу события! ТВ-боксы обеспечат не просто обзор площадки, а эффект полного присутствия на мероприятиях. Камеры будут установлены в самых неожиданных ракурсах, показывая игру с высоты птичьего полета, с уровня поля и из-за кулис.

Современная телевизионная станция — это автономный медиахаб с готовой инфраструктурой для подключения самого современного съемочного, звукового и светового оборудования. Это гарантирует, что качество картинки и звука будет соответствовать высочайшим международным стандартам вещания.

Благодаря современным мультимедийным решениям РМК-Арена сможет обеспечить высокое качество изображения и звука, соответствующее международным стандартам. А в дни решающих матчей плей-офф или финалов крупных турниров будет возможность организовать фан-зоны с прямым включением из главной арены. Болельщики смогут следить за ходом игры или поединка в режиме реального времени на мультимедийных экранах, расположенных по периметру комплекса.

Напомним, что ранее на спортивном объекте завершили монтаж современной аэротрубы — она станет площадкой для тренировок профессиональных парашютистов и аттракционом для всех желающих.

Отметим, что в пятиэтажном мультифункциональном спортивном комплексе также откроют площадки для единоборств, залы для игровых видов спорта, манеж, большую и малую арены. Планируется, что РМК-Арена будет готова к началу 2026 года.