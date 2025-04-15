На Парижском полумарафоне в Челябинской области впервые проведут ночной забег

Называться он будет «Огни Уральского Парижа», его участникам предстоит пробежать 5 километров

Спортивная программа Парижского полумарафона в Челябинской области впервые пройдет в течение двух дней. Она будет состоять из семь легкоатлетических забегов, велогонки и дистанции для скандинавской (северной) ходьбы. Впервые организаторы проведут ночной 5-километровый забег «Огни Уральского Парижа». Сегодня, 15 апреля, стала известна полная программа мероприятия, которое пройдет 31 мая и 1 июня в Нагайбакском районе, сообщает региональный Минспорт.

В этом году организаторы ожидают в селе Париж Челябинской области более 3300 участников. Им предложено 10 дистанций, рассчитанных на различный уровень физической подготовки, из них 7 забегов — легкоатлетические. При этом впервые спортивная программа Парижского полумарафона расширена до двух дней.

«Это решение принято для того, чтобы каждый участник, от новичка до профессионала, смог почувствовать себя частью большого спортивного праздника. Мы хотим, чтобы это мероприятие стало доступным и комфортным для всех», — отметила основатель и идейный руководитель мероприятия Светлана Мамедалина, давая старт регистрации на участие в событии в декабре 2024 года.

В первый день, 31 мая, на Парижском полумарафоне — 2025 состоятся два легкоатлетических забега, а также северная ходьба, велогонка и велопарад. Главным событием дня станет «Неделя Парижской моды», по ее окончании впервые состоится ночной забег «Огни Уральского Парижа», в нем участникам предстоит пробежать дистанцию 5 километров.

Основная программа соревнований запланирована на 1 июня. В этот день состоятся самые массовые забеги на 10 и 21 километр, а также «Парижская миля». Уже к обеду, 14:00, мероприятие завершится церемонией награждения.

Отметим, регистрация на участие в Парижском полумарафоне — 2025 стартовала в декабре прошлого года. Все слоты уже выкуплены, однако любителям бега и спортсменам отчаиваться не стоит. В связи с большим спросом на событие организаторы могут открыть дополнительные продажи слотов ближе к старту мероприятия.

Парижский полумарафон — 2025 пройдет при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступят региональное министерство по физической культуре и спорту, Федерация легкой атлетики Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта.

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