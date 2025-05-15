От грунтовки до красной дорожки — как менялся Парижский полумарафон в Челябинской области

Рассказываем и показываем, как небольшое спортивное событие в Нагайбакском районе за 9 лет переросло в бренд региона

В этом году Парижский полумарафон в Челябинской области пройдет в 9-й раз. За недолгий промежуток времени он стал брендом региона, который ежегодно собирает более 5 тысяч зрителей и участников забегов. А когда-то, в 2016-м, он состоялся в первый раз. По ухабистой дороге, ямам и лужам тогда пробежали 240 любителей бега. Наш корреспондент поднял фотоархивы, чтобы показать в сравнении, какой большой путь прошел легкоатлетический забег в селе Париж, прежде чем стать визитной карточкой Челябинской области.

«Когда я задумывала полумарафон, у меня не было самоцели сделать его известным на весь мир. Успех ему обеспечило название. Как говорил капитан Врунгель в известном мультике, „как вы яхту назовете, так она и поплывет“», — рассказывала как-то Светлана Мамедалина, инициатор и идейный вдохновитель Парижского полумарафона в Нагайбакском районе.

Эти слова сказала она автору строк значительно позже. А тогда ей, как и многим другим ее единомышленникам, приходилось организовывать все с чистого листа. Сами строили и маркировали трассу, нанимали транспорт и привозили песок, засыпали им ямы, привлекали волонтеров, печатали нагрудные номера и так далее. А еще набивали шишки и бились о порог кабинетов больших начальников, искали партнеров и спонсоров. Были сомнения: а получится ли организовать соревнования на достойном уровне?

В целом получилось. Это признали многие участники того первого Парижского полумарафона на Нагайбакской земле. На его старт тогда вышли 240 любителей бега. Кстати, ошибочно полагать, что это были жители района и соседних с ним территорий. Прибыли спортсмены из Свердловской, Омской и Курганской областей, Москвы, Казахстана, Кыргызстана и даже один участник из… Канады.

С чего начинался Парижский полумарафон? Смотрите фотокарточки, которые мы «упаковали» в коллажи. В верхнем ряду иллюстрации 2016 года, в нижнем — 2024-го. И настоятельно рекомендуем понять наш посыл: делаем это не для того, чтобы посмеяться или как-то принизить уровень организации состязаний девятилетней давности. Куда важнее в этой истории другой смысл — показать, как рядовое событие можно превратить в состязания международного масштаба. Если очень этого захотеть.

За прошедшие 9 лет изменилось очень многое. Неизменной осталась зона старта и финиша участников Парижского полумарафона. И тогда, и сейчас она располагается рядом с главной достопримечательностью села — уменьшенной копией Эйфелевой башни. Телевышка, кстати, в пять раз уступает оригиналу в столице Франции.

Обратите внимание на задний план фотографий. Сигнальная красно-белая лента, лужи и грязь дороге, непонятного вида столы и стулья на обочине трассы… В 2024 году всего этого уже не могло быть в принципе.

Кстати, о трассе… Ее маршрут пролегал по центральным улицам села, уходил в сторону Джабыка, там участники делали разворот и возвращались назад. В 2016 году на старт вышли 240 спортсменов, всего три дистанции: полумарафон (21,1 км), забег-спутник на 5 км и ВИП-забег на 1 км.

В стартовом городке, правда, был небольшой участок асфальтированной дороги — метров 200—300, не больше. Участникам нужно было основательно подходить к выбору обуви для бега. Практически всю дистанцию им необходимо было преодолевать по вот такой кривой и ухабистой грунтовой дороге — с камнями и лужами после дождя.

Ну и масштаб… Вы можете видеть его сами. В этом году на старт Парижского полумарафона выйдет 3350 участников — такое количество слотов доступно было в продаже. Первую их партию (около 2000) любители бега раскупили практически за две недели.

Количество желающих приобрести эти слоты — огромное! Основная масса сообщений в тематических чатах посвящена тому, что люди ищут возможность приобрести слот, чтобы стать участниками забегов. То есть при желании Парижский полумарафон мог бы собрать и 10, и 30, и даже 50 тысяч любителей бега. Лишь локация (размеры стартового городка в первую очередь) и технические возможности не позволяют организаторам расширить количество участников забегов.

На фотографии внизу вы видите финиш Вероники Скрипник. Об этой удивительной женщине из Фершампенуаза мы уже как-то рассказывали. В 2024 году она пробежала 365 км на трехсуточном ультрамарафоне в Череповце. А в 2016 году она пробежала, по сути, свою первую серьезную 21-километровую дистанцию как раз в селе Париж.

Но это так, к слову. Хотим обратить внимание на этом фото на другое. Сравните, как финишировали спортсменки в 2016 и 2024 годах. В первом случае неогороженная трасса, не самого лучшего качества ее покрытие, минимум зрителей… Во втором — Александра Морозова из Екатеринбурга преодолевает последние метры дистанции в лучах славы и всеобщего внимания.

Чем красочнее атмосфера, тем ярче эмоции его участников. Это золотое правило любых соревнований. Счастье победителей, радость финишировавших, улыбки встречающих их зрителей — все это непременный атрибут легкоатлетических забегов. Но они многократно возрастают, когда организаторам удается учесть все нюансы и создать праздничную атмосферу вокруг соревнований.

Старались все это сделать и в 2016 году. И она тоже была по-своему хорошей и праздничной. Здесь вам и пляски у местного Дворца культуры, и выступление с творческими номерами местных артистов.

Могу ошибаться, но мне кажется, что за эти 9 лет значительно изменился и контингент зрителей. Раньше это в большинстве своем были местные жители. Причем, как правило, старшего поколения. Сейчас в село Париж приезжают семьями из разных уголков страны. Да и ребят с девчонками стало в разы больше, а ведь современная молодежь у нас нынче требовательная и избирательная, ее не обманешь.

Хотя… Вот эта фотография снизу скорее говорит об обратном. Посмотрите на этого модника. Парень знает толк в моде: стильная шляпа, красно-черная рубашка в клетку. Как будто знал еще в 2016 году, что эти цвета лягут в основу разработки брендбука Парижского полумарафона.

Кстати, о фирменном стиле мероприятия. Конечно же, он подчеркивает его уникальность, придает колорит. Каждый год организаторы разрабатывают фирменные футболки. Да, можно придраться к их качеству, но как по мне — они лучшие из тех, что я видел на подобного рода соревнованиях.

Отдельная история связана с гусями. Они символы Парижского полумарафона. Не знаю уж, басня это или миф, но говорят, что в 2016-м они даже отправились в путь вместе с участниками и пробежали пару десятков метров. Увы, хозяева домашних птиц спортивный их пыл остудили, они уже не дают им проявить свои беговые качества — запирают ворота домов во время проведения полумарафона.

Зато организаторы выбрали гуся для разработки милого и симпатичного талисмана. Участники и гости соревнований очень уж любят делать селфи с ростовыми куклами, а еще подергать их за шею.

Новую жизнь Парижскому полумарафону придала поддержка правительства региона и лично губернатора Алексея Текслера. Мероприятие вышло на качественно новый уровень. К организации состязаний по поручению главы региона подключился Фонд поддержки спорта.

Одного беглого взгляда на фотокарточки достаточно, чтобы увидеть контраст в проведении церемоний открытия соревнований и награждения их победителей и призеров. В 2016-м вместо большой сцены был фургон грузовика, рядом с ним — небольшого размера пьедестал. Забавно, правда?

В стартовом городке раскинулись шатры с сувенирной продукцией, значительно выросла культурно-развлекательная программа для гостей мероприятия.

Рос интерес к состязаниям и у представителей СМИ. Если на первых мероприятиях можно было видеть лишь горстку работающих журналистов, то теперь в село Париж приезжает большая группа массмедиа из разных уголков страны. Телеканал ОТВ в прошлом году вел прямую трансляцию состязаний в режиме онлайн.

Вот так Павел Зайцев из Магнитогорска в прямом эфире комментировал состязания на всю страну. А что? Очень удобно! И даже комфортно.

Что осталось прежним за эти годы? Работа волонтеров! Что 9 лет назад, что сейчас они работали и трудились в поте лица. Разве что расширился их функционал и количество.

Медаль участника — это уже дело вкуса каждого. На мой взгляд, они всегда были на достойном уровне. И неважно, первое это мероприятие по счету или восьмое. Главное — организаторам удавалось передать уникальный дизайн и колорит Уральского Парижа.

Впереди нас ждет 9-й по счету Парижский полумарафон. И он впервые пройдет в два дня, спортивная программа «приросла» большим культурным событием — Парижской неделей моды и ночным забегом «Огни Уральского Парижа». Подробную программу предстоящего события мы публиковали здесь.

А на этом пока все… Увидимся в Уральском Париже!