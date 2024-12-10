Стала известна дата открытия регистрации на Парижский полумарафон — 2025

Покупка слотов на забеги будет доступна с 13 декабря

Организаторы объявили дату начала регистрации на Парижский полумарафон, который пройдет в Челябинской области 31 мая и 1 июня 2025 года. Купить слоты на участие в забегах можно уже 13 декабря — в этот день в региональном правительстве состоится награждение лучших спортсменов и тренеров по итогам уходящего года, сообщает минспорт Челябинской области.

В следующем году Парижский полумарафон состоится в девятый раз. Он объединяет вокруг себя любителей бега всех возрастов и уровня подготовки. При этом становится не только большим спортивным событием в Челябинской области, но и культурным.

В 2025 году на Южном Урале легкоатлетические забеги и велогонка в Нагайбакском районе пройдут в два дня — 31 мая и 1 июня. Есть одно новшество: помимо традиционных забегов на различные дистанции состоится также ночной забег «Огни Уральского Парижа».

«Впервые в истории полумарафона мы расширяем спортивную программу до двух дней. Это решение принято для того, чтобы каждый участник, от новичка до профессионала, смог почувствовать себя частью большого спортивного праздника. Мы хотим, чтобы это мероприятие стало доступным и комфортным для всех», — отметила основатель Парижского полумарафона Светлана Мамедалина.

Регистрация на IX Парижский полумарафон откроется 13 декабря в рамках награждения лучших спортсменов и тренеров Челябинской области 2024 года. Подробная информация о пробеге и регистрация доступны на официальном сайте.

Напомним, что в 2024 году Парижский полумарафон был удостоен престижной награды в рамках национальной премии «Событие года». Забег занял первое место в номинации «Спортивное мероприятие года» и получил Гран-при премии. В прошлом году на старт забегов вышли более 2000 спортсменов из 31 региона страны.

Организаторами Парижского полумарафона выступают министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, региональная Федерация легкой атлетики при содействии Фонда поддержки спорта.