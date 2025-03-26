Парижская неделя моды на Южном Урале состоится в конце весны

Мероприятие анонсировала Ирина Текслер

Большая мода приедет в маленький Париж уже 31 мая. Мероприятие анонсировала Ирина Текслер на фестивале «Платье города-2025», передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Не зря у нас появилась Парижская неделя моды. Вы слышали о такой? Я надеюсь, что да. Мы ждем всех у нас в Париже в Нагайбакском районе 31 мая», — сообщила общественный деятель.

В прошлом году южноуральский Париж стал настоящим центром притяжения для тех, кто следит за последними тенденциями в фешн-индустрии. Там собрались лучшие дизайнеры, чтобы представить свои коллекции.