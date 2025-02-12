В Челябинской области стали доступны новые слоты на участие в Парижском полумарафоне — 2025

На легкоатлетические забеги и велогонку уже зарегистрировались 2 600 человек

Сегодня, 12 февраля, организаторы Парижского полумарафона в Челябинской области запустили в продажу новые слоты для участия в мероприятии. Легкоатлетические забеги на различные дистанции и велогонка состоятся в селе Париж Нагайбакского района 31 мая и 1 июня. Ожидается, что в нем примут участие более 3300 любителей спорта, сообщает Фонд поддержки спорта.

По состоянию на 12 февраля на участие в Парижском полумарафоне зарегистрировалось уже 2600 человек. Сегодня в 14:00 на официальном сайте мероприятия открылась возможность приобрести еще слоты тем, кто не успел этого сделать ранее. Планируется, что в общей сложности в спортивном событии примут участие 3350 любителей спорта.

В 2025 году легкоатлетические забеги и велогонка в Нагайбакском районе впервые пройдут в два дня — 31 мая и 1 июня. Есть одно новшество: помимо традиционных забегов на различные дистанции состоится также ночной забег «Огни Уральского Парижа».

Напомним, что регистрация на участие в Парижском полумарафоне — 2025 стартовала в декабре 2024 года. Организаторы объявили о продаже слотов на события в правительстве региона после награждения губернатором лучших спортсменов и тренеров Челябинской области по итогам года.





В 2024 году Парижский полумарафон был удостоен престижной награды в рамках национальной премии «Событие года». Забег занял первое место в номинации «Спортивное мероприятие года» и получил Гран-при премии. В прошлом году на старт забегов вышли более 2000 спортсменов из 31 региона страны.

Организаторами Парижского полумарафона выступят министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Федерация легкой атлетики Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта.

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