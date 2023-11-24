На горнолыжном курорте «Солнечная долина» открыли спортивный сезон сноубордисты

На территории комплекса прошли Всероссийские соревнования в дисциплине «параллельный слалом»

В Челябинской области открыли новый спортивный сезон ведущие сноубордисты страны — на горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошли всероссийские соревнования в дисциплине «параллельный слалом». В них выступили 170 райдеров. Три медали завоевали спортсмены Челябинской области, сообщает региональная федерация сноуборда.

Хозяева мероприятия начали подготовку к соревнованиям за неделю до их старта. На турнир заявились 30 атлетов из Челябинской области — воспитанников спортшкол Миасса, Златоуста, Магнитогорска и Челябинска. Это помогло южноуральцам выступить успешно — три наших земляка поднялись на пьедестал почета. Серебряную медаль завоевала Диана Рафикова, бронза — у Татьяны Воробьевой и Арсения Быкова.

«Это первые всероссийские соревнования по сноуборду в этом сезоне. Для спортсменов сборной России и для нас, тренерского штаба, это отличная возможность оценить подготовку ребят к сезону. Для младших участников — это большой праздник, долгожданное открытие зимнего сезона», — отметил тренер сборной России по сноуборду Александр Вегеле.

Закрепить успех команда Челябинской области по сноуборду может на новых стартах. С 29 ноября по 2 декабря на ГЛК «Абзаково» под Магнитогорском пройдет 1-й этап Кубка России в параллельных дисциплинах.

Ну а главным событием для лидеров национальной сборной России станет участие в II зимней Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Состязания по сноуборду и фристайлу пройдут на территории ГЛК «Солнечная долина» с 10 по 17 февраля.

Напомним, что накануне на выставке-форуме «Россия» в Москве были презентованы медали зимней Всероссийской спартакиады. В мероприятии приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, что спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах страны по 14 видам спорта. При этом основная часть соревнований, в том числе церемонии открытия и закрытия игр, пройдут в Челябинской области. Наш регион проведет состязания по семи дисциплинам.