Южноуральские горнолыжники остались без наград на Кубке России в Кусе

На соревнованиях в ЦАО «Евразия» провели репетицию Всероссийской зимней спартакиады

В центре активного отдыха «Евразия» Челябинской области завершился второй этап Кубка России по горнолыжному спорту, собравший 100 сильнейших спортсменов страны. Победителями соревнований в слаломе-гиганте стали Юлия Плешкова из Камчатского края и петербуржец Павел Трихичев. Хозяева трассы оказались за чертой призеров, сообщает результаты соревнований Федерация горнолыжного спорта России.

Второй этап Кубка России, прошедший на склонах ЦАО «Евразия» в Кусе, собрал сильнейших горнолыжников страны. В общей сложности на старт заездов в слаломе-гиганте вышли 100 райдеров. Среди них 57 мужчин и 43 женщины. Они боролись не только за медали, но и за рейтинговые очки. Кроме того, им важно было поближе познакомиться с возможностями трассы, которая в феврале 2024 года примет главный старт сезона — Всероссийскую зимнюю спартакиаду сильнейших спортсменов.

Увы, побороться за высокие места хозяевам соревнований не удалось. Самое высокое место по итогам двух заездов занял лидер южноуральской команды Семен Челмакин. У него лишь 12-я позиция. Среди женщин была заявлена одна наша спортсменка — Златослава Титко заняла 20-е место из 43 участниц.

Победителями соревнований стали Юлия Плешкова из Камчатского края и Павел Трихичев из Санкт-Петербурга. В женских состязаниях борьбы не получилось. Победительница более двух секунд выиграла у ближайшего преследователя.

Кубок России по горнолыжному спорту. Куса, ЦАО «Евразия». Результаты:

Слалом-гигант. Женщины (43 спортсменки)

1. Юлия Плешкова (Камчатский край) — 1.43.04.

2. Екатерина Ткаченко (Москва) — 1.45,12.

3. Виталина Гирина (Московская область) — 1.46,29.

20. Златослава Титко (Челябинская область) — 1.52,49.

Зато в мужском турнире острое соперничество лидеру навязали несколько соперников. Причем в первом заезде лучший результат показал дальневосточник Дмитрий Пышкин, во втором — петербуржец Павел Трихичев.

«После первого заезда сразу шесть спортсменов проигрывали Дмитрию Пышкину, показавшему лучший результат трассы, меньше секунды. Но во втором заезде Павел Трихичев стал единственным, кому удалось выйти из 50 секунд. 0.17 секунды на второй трассе и 0.44 секунды в итоговом протоколе ему уступил Александр Андриенко», — сообщает пресс-служба ФГСР.

Кубок России по горнолыжному спорту. Куса, ЦАО «Евразия». Результаты:

Слалом-гигант. Мужчины (57 спортсменов).

1. Павел Трихичев (Санкт-Петербург) — 1.38.62.

2. Александр Андриенко (Калужская область) — 1.39,06.

3. Дмитрий Пышкин (Сахалинская область) — 1.39,30.

12. Семен Челмакин (Челябинская область) — 1.42,09.

26. Иван Челмакин (Челябинская область) — 1.47,10.

37. Дмитрий Кириллов (Челябинская область) — 1.50,35.

46. Глеб Валиуллин (Челябинская область) — 1.52,63.

Напомним, что уже совсем скоро ЦАО «Евразия» примет главные старты сезона горнолыжников. Здесь 12—15 февраля 2024 года будут разыграны четыре комплекта наград Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов. Южноуральский горнолыжный курорт впервые будет принимать соревнования такого высокого уровня.