Сноубордист из Миасса Ярослав Степанко стал призером турнира «Кубок чемпионов»

Соревнования прошли на Воробьевых горах в Москве

В Москве на территории спорткомплекса «Воробьевы горы» прошел Кубок чемпионов по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом». Состязания собрали сильнейших российских сноубордистов, а также спортсменов из Ирана, Казахстана и Японии. Серебряным призером турнира стал спортсмен из Миасса Ярослав Степанко, сообщает Федерация сноуборда России.

В турнире на Воробьевых горах представилось более чем 70 лучшим спортсменам. Нашу страну представили спортсмены основного состава сборной команды страны, в их числе: двукратный чемпион мира, участник Олимпийских игр Дмитрий Логинов, двукратная чемпионка мира, участница ОИ и обладатель рекорда России как самая молодая чемпионка мира София Надыршина и призеры чемпионата мира — Наталья и Андрей Соболевы.

Выступили в соревнованиях и восемь южноуральских спортсменов, причем все они представляли спортивную школу «Райдер» из Миасса. Среди них — Мария Волгина, Яна Ульянова, Алина Рафикова, Ярослав Степанко, Илья Витюгов, Макар Бородин, Семен Петько и Марк Семенов.

Лидеры сборной России подтвердили свой класс. В соревнованиях среди женщин победу одержала лидер национальной команды София Надыршина (Сахалинская область). Серебро — у Марии Травиничевой (Алтайский край), бронза — у Анастасии Малаховой (Московская область). Спортсменка из Миасса Мария Волгина осталась в шаге от места на пьедестале, заняв четвертое место.

В мужском турнире не было равных Дмитрию Логинову. В финальном заезде он выиграл у южноуральца Ярослава Степанко. Бронзовая медаль досталась Константину Санникову.

Впереди сильнейших сноубордистов страны ждет участие во Всероссийской зимней спартакиаде. Состязания в параллельном слаломе примет горнолыжный курорт «Солнечная долина» с 10 по 17 февраля.