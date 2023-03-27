В Челябинской области в 20‑й раз прошел Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду

В соревнованиях приняли участие 29 команд и 150 юных спортсменов

«Я надеюсь, что большинство из ребят, присутствующих здесь, смогут добиться таких же высот, как Семен»,

— отметил начальник управления спорта министерства спорта Челябинской области Антон Макаров.

«Сегодня XX Кубок губернатора. Я помню, как это начиналось в 2003 году, — 20 лет пролетело как одно мгновение. Каждый год я на этом кубке, каждый год сотни детей борются за пьедестал — это здорово. С этих стартов начинается путь в большой спорт. Для Миасса важно, что есть такие примеры успеха, как Семен Челмакин. Удачи вам, ребята, приезжайте, соревнуйтесь. Новых вам стартов и побед»,

— рассказал председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин.

В Челябинской области на ГЛК «Солнечная долина» прошел юбилейный, 20-й Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду. На старт состязаний вышли команды правительства региона, глав городов и районов области, предприятий, банков, СМИ, туристических компаний. Кроме того, в турнире приняли участие 150 юных лыжников и сноубордистов, сообщает пресс-служба ГЛК «Солнечная долина».29 команд из Челябинской области, Тюмени, Уфы и Екатеринбурга сражались за главный трофей соревнований. Кубок губернатора — это переходящий трофей, который получает команда — представитель одного из уровней власти. По итогу турнира трофей забрала команда региональной федерации профсоюзов. Южноуральская команда побеждает второй год подряд.Семейный фестиваль проходит под девизом «Связь поколений — здоровый образ жизни». Помимо взрослых команд в мероприятии приняли участие 150 детей из Челябинской области. Одному из участников соревнований, Семену Челмакину, присвоили звание мастера спорта. Ранее 19-летний спортсмен из Миасса завоевал серебро и бронзу на первенстве России по горнолыжному спорту.Помимо захватывающей спортивной части весь день для гостей «Солнечной долины» выступали артисты, диджей, аниматоры и ведущий с интересными конкурсами.Отметим, что в отдельном зачете выступила команда «Лыжи мечты». Ребята представляли Челябинскую область на федеральных соревнованиях для особенных детей, а также на специальной Олимпиаде, прошедшей в Казани в январе. Все участники получили памятные грамоты, а победители — уникальные медали и призы от партнеров.