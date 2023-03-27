В Челябинской области на ГЛК «Солнечная долина» прошел юбилейный, 20-й Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду. На старт состязаний вышли команды правительства региона, глав городов и районов области, предприятий, банков, СМИ, туристических компаний. Кроме того, в турнире приняли участие 150 юных лыжников и сноубордистов, сообщает пресс-служба ГЛК «Солнечная долина».
29 команд из Челябинской области, Тюмени, Уфы и Екатеринбурга сражались за главный трофей соревнований. Кубок губернатора — это переходящий трофей, который получает команда — представитель одного из уровней власти. По итогу турнира трофей забрала команда региональной федерации профсоюзов. Южноуральская команда побеждает второй год подряд.
«Я надеюсь, что большинство из ребят, присутствующих здесь, смогут добиться таких же высот, как Семен», — отметил начальник управления спорта министерства спорта Челябинской области Антон Макаров.
Помимо захватывающей спортивной части весь день для гостей «Солнечной долины» выступали артисты, диджей, аниматоры и ведущий с интересными конкурсами.
«Сегодня XX Кубок губернатора. Я помню, как это начиналось в 2003 году, — 20 лет пролетело как одно мгновение. Каждый год я на этом кубке, каждый год сотни детей борются за пьедестал — это здорово. С этих стартов начинается путь в большой спорт. Для Миасса важно, что есть такие примеры успеха, как Семен Челмакин. Удачи вам, ребята, приезжайте, соревнуйтесь. Новых вам стартов и побед», — рассказал председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин.
Отметим, что в отдельном зачете выступила команда «Лыжи мечты». Ребята представляли Челябинскую область на федеральных соревнованиях для особенных детей, а также на специальной Олимпиаде, прошедшей в Казани в январе. Все участники получили памятные грамоты, а победители — уникальные медали и призы от партнеров.
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