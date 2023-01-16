Челябинский студент вошел в топ‑20 лучших баскетболистов страны Алексей Смолин выступит на чемпионате России и Суперкубке страны по баскетболу 3×3



Также Алексей выступает за челябинскую команду «Курчатов». В составе южноуральского коллектива игрок примет участие в первом этапе чемпионата России и Суперкубке страны по баскетболу 3×3, которые



Напомним, что на соревнованиях выступят

Ассоциация студенческого баскетбола подвела итоги первой половины чемпионата и составила рейтинг лучших баскетболистов. В топ-20 вошел игрок студенческой сборной Челябинской области Алексей Смолин, сообщает пресс-служба АСБ.Также Алексей выступает за челябинскую команду «Курчатов». В составе южноуральского коллектива игрок примет участие в первом этапе чемпионата России и Суперкубке страны по баскетболу 3×3, которые пройдут 27—28 января в Челябинске. Напомним, что на соревнованиях выступят сильнейшие команды страны по итогам 2022 года — победители и обладатели кубков страны, а также клубы, получившие специальные приглашения (wild card).

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