Ассоциация студенческого баскетбола подвела итоги первой половины чемпионата и составила рейтинг лучших баскетболистов. В топ-20 вошел игрок студенческой сборной Челябинской области Алексей Смолин, сообщает пресс-служба АСБ.

Также Алексей выступает за челябинскую команду «Курчатов». В составе южноуральского коллектива игрок примет участие в первом этапе чемпионата России и Суперкубке страны по баскетболу 3×3, которые пройдут 27—28 января в Челябинске.

Напомним, что на соревнованиях выступят сильнейшие команды страны по итогам 2022 года — победители и обладатели кубков страны, а также клубы, получившие специальные приглашения (wild card).