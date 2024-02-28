Футбольный клуб «Челябинск» ставит задачу выйти в Первую лигу

Штаб команды озвучил главную цель на весеннюю часть сезона‑2023/2024

Перед футбольным клубом «Челябинск» стоит задача выхода в Первую лигу чемпионата России. С таким заявлением выступил сегодня, 28 февраля, директор клуба Константин Арестов. Тренерский штаб клуба во главе с Виталием Пановым подтвердил, что такую задачу ставит и своим подопечным. Весеннюю часть сезона‑2023/2024 ФК «Челябинск» проведет в дивизионе «Золото» Второй лиги А, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Футболисты челябинского клуба уже вернулись домой после долгих учебно-тренировочных сборов в Турции. Сегодня, 28 февраля, они провели открытую тренировку для СМИ, на которой поделились планами и задачами на весеннюю часть сезона‑2023/2024.

«Нас ждет непростой чемпионат. Все 10 команд дивизиона „Золотой“ ставят перед собой задачу выйти в Первую лигу. Мы — не исключение. Да, задача сложная, но выполнимая. Радует то, что футбол в Челябинске реально становится одним из приоритетных видов спорта. В регионе выстраивается вертикаль развития футбола в целом, начиная с детско-юношеского и заканчивая двумя профессиональными командами»,— отметил директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

За результаты команды будет отвечать в первую очередь тренерский штаб во главе с Виталием Пановым. Ему удалось выполнить задачу-минимум в осенней части сезона-2022/2023 и перейти из дивизиона «Серебряный» в «Золотой» Второй лиги А.

«Да, я понимаю, что на мне лежит большая ответственность. Но к такому мне не привыкать. В зимнее межсезонье команда обновилась, точечно усилилась. Я доволен объемом работ, которые удалось провести на сборах в Турции. Ребята у нас хорошие, амбициозные. Верю в них и то, что у нас все получится. Будем выходить на поле и в каждом матче играть на победу», — сообщил Виталий Панов в общении со СМИ.

Футбольный клуб «Челябинск» открывает чемпионат во Второй лиге А матчем с «Родиной-2». Игра состоится на стадионе «Центральный» 3 марта. Начало — в 15:00.