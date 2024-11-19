Футбольный клуб «Челябинск» стал самой посещаемой командой Второй лиги

Домашние матчи южноуральской команды собирали около 3 тысяч зрителей

Футбольный сезон завершен, команды ушли на зимние каникулы. По итогам первой части сезона самой посещаемой командой Второй лиги стал ФК «Челябинск». Домашние матчи клуба собирали в среднем 2937 зрителей — и это абсолютно лучший показатель среди всех участников Второй лиги. А ведь еще год назад футбольные матчи на стадионе «Центральный» едва ли собирали 1000 зрителей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Цифра в 2937 зрителей могла быть и больше. Статистику подпортили два ноябрьских домашних матча ФК «Челябинск» в холодную и морозную погоду. Игры с «Сибирью» и «Велесом» собрали 1874 и 1631 болельщика соответственно. Абсолютный максимум собрал домашний поединок челябинской команды с курским «Авангардом» — 31 августа матч на стадионе «Центральный» посетили 3983 зрителя.

«Приятно удивляет то, что в Челябинске появился интерес к футболу у болельщиков, он вышел на совершенно другой уровень. В целом формируется по-настоящему приятная и хорошая атмосфера на играх команды, активизировалось фан-движение. Собирать более 3000 зрителей на трибунах стадиона „Центральный“ стало уже нормой. И это прямое подтверждение того, что в регионе есть большой интерес к футболу», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

Руководитель футбольного клуба также добавил, что причиной таких изменений стало внимание к профессиональной команде со стороны руководства региона. Матчи ФК «Челябинск» посещает губернатор Алексей Текслер. Он ставит перед клубом задачу выйти в Первую лигу чемпионата России. Рост посещаемости футбольных матчей в Челябинске вызван и активной работой клуба с аудиторией, проведением социальных акций, медийным сопровождением команды в соцсетях.

Домашние матчи ФК «Челябинск» в сезоне-2024/2025:

1-й тур. 21.07. «Текстильщик», Иваново (3:3) — 1950 зрителей.

3-й тур. 04.08. «Кубань», Краснодар (2:1) — 3645 зрителей.

5-й тур. 17.08. «Спартак», Кострома (3:1) — 3225 зрителей.

7-й тур. 31.08. «Авангард», Курск (1:0) — 3983 зрителя.

10-й тур. 21.09. ФК «Калуга», Калуга (3:0) — 3614 зрителей.

12-й тур. 06.10. «Волгарь», Астрахань (1:0) — 3472 зрителя.

14-й тур. 20.10. «Ленинградец», Санкт-Петербург (0:0) — 3044 зрителя.

16-й тур. 02.11. «Сибирь», Новосибирск (0:2) — 1874 зрителя

17-й тур. 10.11. «Велес», Москва (1:3) — 1631 зритель.

Итого: 26 438 зрителей на 9 домашних матчей летне-осенней части сезона-2024/2025. В среднем — 2937 зрителей.

Отметим и еще одну важную деталь. Количество болельщиков на домашних матчах ФК «Челябинск» выросло втрое в сравнении с предыдущим сезоном. Так, в прошлом году средняя посещаемость домашних матчей челябинской команды составляла 819 зрителей. Еще меньше болельщиков ходили на футбол в сезонах-2021/2022 и 2022/2023.

Важную роль в росте зрительского интереса к команде сыграло и то, что клуб ставит перед собой амбициозные цели и задачи. Еще перед стартом сезона-2023/2024 в штабе ФК «Челябинск» объявили о том, что планируют выйти в Первую лигу. Для решения этих задач была произведена качественная трансферная компания. В клуб прибыли ряд опытных и известных футболистов.

Напомним, что ФК «Челябинск» финишировал на первой строчке в турнирной таблице первой части сезона-2024/2025. Нашей команде теперь нужно финишировать в тройке призеров во второй части турнира, который стартует уже весной 2025 года. В таком случае челябинский футбольный клуб завоюет путевку в Первую лигу чемпионата России. В этом материале мы рассказывали о том, какие команды станут соперниками ФК «Челябинск» в борьбе за повышение в классе.

Фото: Роман Хатимов, ФК «Челябинск»

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)