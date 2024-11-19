Определился состав участников футбольного сезона — 2024/2025 во Второй лиге

Весной ФК «Челябинск» и «Торпедо‑Миасс» сыграют в группе «Золото»

В весенней части футбольного сезона — 2024/2025 во Второй лиге А выступят 20 команд, которые будут разбиты на две группы — «Золотую» и «Серебряную». В первой из них выступят два южноуральских футбольных клуба. Помимо ФК «Челябинск», на турнире выступит миасское «Торпедо». Рассказываем, как изменился состав участников двух дивизионов по итогам осенней части сезона-2024/2025.

Итак, летне-осенняя часть футбольного сезона подошла к концу. Все команды ушли на зимние каникулы. Мы уже рассказывали, что здорово провел турнир ФК «Челябинск». Подопечные Романа Пилипчука досрочно заняли первое место в группе «Золото».

Сохранили прописку в дивизионе еще пять команд. К ним весной 2025 года добавятся еще четыре коллектива, наиболее успешно выступившие в группе «Серебро». Это «Родина-2», «Волга», «Торпедо-Миасс» и «Машук-КМВ». Таким образом, стал известен полный состав участников в группе «Золото» весенней части сезона-2024/2025. Он приобрел такой вид:

Важная деталь: ФК «Челябинск» как победитель осенней части сезона-2024/2025 получил солидный бонус. В случае неудачного выступления весной следующего года, он может пробиться в Первую лигу через стыковые матчи. Рассказываем, какие возможные сценарии есть у нашей команды в весенней части сезона-2024/2025:

1) 1—3-е места — прямая путевка во Вторую лигу А;

2) 4—6-е места — два стыковых матча за право выхода во Вторую лигу А;

3) 7—10-е места — понижение в классе, то есть переход в группу «Серебро».

Что касается группы «Серебро» Второй лиги А, то здесь уже известны 9 из 10 участников турнира. Четыре клуба пополнили дивизион, опустившись сюда из группы «Золото». Еще четыре коллектива поднялись сюда из Второй лиги Б: «Форте» (Таганрог), «Динамо-2» (Москва), «Динамо» (Владивосток) и «Динамо» (Киров). Сохранил прописку в турнире ФК «Муром». Осталось выяснить последнего участника турнира, который определится после стыковых матчей между брянским «Динамо» и омским «Иртышом».

Отметим, что покинули турнир и проведут следующий сезон во Второй лиге Б следующие команды: «Химик» (Дзержинск), «Металлург» (Липецк) и ФК «Краснодар-2».