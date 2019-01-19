/ Необычные подарки ко дню рождения получил Джефф Монсон в Миасской клинике

Фокусник, мяч, мед и гости из разных уголков страны порадовали известного бойца.

Известный боец Джефф Монсон отпраздновал свой день рождения в клинике Миасса. С 48-летием его поздравили друзья, которые приехали из разных уголков страны, а также спортсмена ждал необычный сюрприз.

К нему приехали друзья из Барнаула и Тюмени, подарили самый настоящий алтайский мёд. А ещё Джеффу от клиники подарили специальный мяч, который поможет восстановиться организму после пройденной операции. Ещё одним подарком стал визит фокусника. Такой сюрприз спортсмену искренне понравился, было видно, как он рад! — прокомментировал для Telefakt.ru генеральный директор клиники FMC, ассоциированный член Всемирной медицинской ассоциации Степан Фирстов.

Также стало известно, что как только самочувствие Джеффа улучшилось, он изъявил желание посетить онкологическое отделение городской больницы № 2. Боец хочет раздать автографы, поделиться хорошим настроением и зарядить позитивом пациентов.